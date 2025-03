Asunción: Junta convoca al MOPC por obras incumplidas, mientras Nenecho recibe más promesas

La Junta Municipal de Asunción decidió ayer miércoles invitar para la próxima semana a representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para dar explicaciones sobre el retraso del inicio de obras sobre la calle Artigas. La avenida estaba incluida en el convenio firmado en 2017, que obligaba al MOPC a realizar 20 obras en compensación al terreno cedido para el Corredor Vial Botánico.

El concejal Pablo Callizo (PPQ), promotor de la minuta, señaló que Obras Públicas ni siquiera presentó aún a la Junta Municipal de Asunción un proyecto para estas obras. Mientras tanto, dijo que en la avenida “ya se está empezando a ver una transformación urbana. Muchos predios que antes eran depósitos o industrias, están dejando de tener ese uso y están migrando hacia un uso más comercial, residencial o corporativo”, remarcó.

Callizo destacó que la Junta había aprobado con el MOPC un convenio para la construcción del nuevo barrio Bañado Tacumbú, el de la creación del Eco distrito (Costanera Norte). “Sin embargo, no vemos un compromiso por parte del MOPC, independientemente a todas las administraciones que pasaron desde el 2018 hasta la fecha de hoy”, agregó.

El concejal recordó que el año pasado, a iniciativa del MOPC, se habían reunido con ellos, ante la intención de retomar las obras. Sin embargo, desde entonces, expresó que ya pasaron otros nueve meses, sin que hayan tenido noticias nuevas al respecto.

Callizo propuso a sus colegas que se convoque a la ministra Claudia Centurión, o en su defecto, a su equipo de colaboradores, para que expliquen qué hicieron en esos nueve meses. “Queremos ver algo realmente, o sino, se convierten en puras promesas vacías”, reclamó.

Notable postergación de obras

El concejal Javier Pintos (ANR-cartista), señaló como notable la demora de las obras en esta importante avenida, en comparación a otras inversiones que hace el MOPC en Asunción. “Llama la atención por qué no se cumple ese convenio. Haciendo una relación de toda la multimillonaria inversión que realiza el MOPC en diversos conceptos en Asunción (...) cuál es el motivo por el que no se cumple este convenio”, cuestionó el concejal oficialista.

Por su parte, el concejal Augusto Wagner (PLRA), dijo que la última información que obtuvo de parte de Obras Públicas, es que en 15 días más estarían entregando el proyecto ejecutivo de esta obra, por lo que considera importante que esta información sea comunicada de forma oficial a la Junta. Wagner indicó que el diseño del proyecto estuvo primeramente a cargo de una consultora colombiana, pero que el trabajo no satisfizo, por lo que ahora está a cargo de una consultora chilena.

“Ese convenio tenía otros temas importantes, como la restauración de la Casa Alta y una serie de otros temas que tenemos dentro del Jardín Botánico y Zoológico, que convendría ver el avance, porque no hay ningún reporte del MOPC con respecto a estos temas”, remarcó Wagner.

Félix Ayala (PLRA), dijo que el MOPC no solo le da la espalda a la Junta Municipal, sino que les “mete una patada” constantemente, pese a las constantes aprobaciones que el legislativo municipal les otorga. “El MOPC tiene US$ 1.000 millones para obra. Nosotros les estamos pidiendo el 1% de su ejecución y ellos ni siquiera son capaces de venir a explicarnos, no acá al pleno, a las comisiones, a la presidencia. Ni siquiera tienen esa actitud de decir a nosotros nos importa Asunción”, reclamó.

Nenecho recibió más promesas de Peña

Esta mañana, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) participó del lanzamiento del Plan 1.000, entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Itaipú Binacional, con la que el Gobierno promete la construcción de 1.000 kilómetros de caminos urbanos, empedrados y adoquinados, en los 17 departamentos del país.

En el acto de lanzamiento, el presidente Santiago Peña, dijo que al ver la distribución de las obras, expresamente pidió la inclusión de Asunción. “Le dije a Lucho (Justo Zacarías, titular de Itaipú) y a Claudia (Centurión, ministra de Obras) ‘cuidadito’ con olvidarse de Asunción. Porque si ustedes creen que Asunción no necesita empedrados, vayan a recorrer el Bañado Sur, el Bañado Norte, por diferentes barrios de Asunción”, dijo como ejemplo.

Rodríguez compartió el video en sus redes sociales y dijo que “por fin el Gobierno Central miró a Asunción (...) Siempre decimos que Asunción es olvidada por el Gobierno Central. Hoy el presidente públicamente manifestó que va a apoyar y que también Asunción necesita, que también las instituciones miren a Asunción”, dijo el intendente y calificó de histórica la promesa.

En agosto de 2023, en el inicio de su Gobierno, Santiago Peña había expresado también, que la obra de la avenida Artigas sería su “prioridad” durante los primeros 100 días de su mandato. A más de un año y medio de eso, su “prioridad” sigue esperando.