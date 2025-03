Becal ofrece becas para estudiar maestrías y doctorados en Nueva Zelanda: aquí tenés más datos

El programa de becas “Carlos Antonio López” (BECAL) abrió una nueva convocatoria para realizar maestrías y doctorados en Nueva Zelandia, una excelente oportunidad para todos los paraguayos, sin límite de edad.

Las instituciones de educación superior de Nueva Zelandia ofrecen calificaciones de primer nivel mundial, de acuerdo a los rankings que BECAL toma de referencia, como ARWU, QS World University Ranking, The Times y ANID Chile.

Nueva Zelandia cuenta con 11 instituciones educativas de nivel superior: ocho universidades de renombre y tres prestigiosos institutos de tecnología. Los cursos disponibles pueden consultarse el sitio oficial https://www.studywithnewzealand.govt.nz/es.

Para obtener más información sobre las becas de BECAL para estudiar en Nueva Zelandia, los requisitos para postularse, las guías de bases y condiciones de los posgrados en el exterior, visita el sitio oficial https://becal.gov.py/v2/posgrados-en-el-exteriorautogestionadas/.

El miércoles 26 de marzo se realizará un webinar a las 17:00 para presentar los posgrados en Nueva Zelandia para estudiantes internacionales. El link de registro es https://bit.ly/3FjoSjP.

Los panelistas que presentarán son:

* Kathryn Beckett, Embajadora de Nueva Zelandia en Paraguay

* Javiera Visedo, Director of Engagement in Latin America, Education New Zealand

* Professor Neil Dodgson, Dean of the Faculty of Graduate Research, Victoria University

of Wellington

* Fátima Franco, Coordinadora General de BECAL.