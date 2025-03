¿Cómo puedo saber si mi hijo es víctima de bullying? Las señales que el MEC recomienda mirar

Menos denuncias de casos de bullying fueron registradas por la Dirección de Niñez y Adolescencia en el 2024, según afirmó la directora Sonia Escauriza.

“En el año 2023 nosotros cerramos con 225 casos, en 2024 con 200 casos, y lo que va del año, de comienzo de clases hasta ahora, tenemos 11 casos denunciados acá a la Dirección de Niñez”, precisó.

Adjudicó esta disminución de casos registrados a la implementación del proyecto convivencia sana, que se ejecuta en Capital y Central.

“Nosotros tuvimos un proyecto de convivencia sana entre pares de las instituciones educativas, agarramos Capital y Central, es por eso que estos dos lugares tuvieron menos denuncias al respecto”, sostuvo.

Denuncias de casos de bullying se redujeron 10%

Sonia Escauriza explicó que el proyecto de convivencia sana se trabajó directamente en el aula, con los alumnos, quienes ante los problemas planteados, eran ellos mismos los encargados de plantear las soluciones.

“Se redujo un 10% de lo que ya teníamos anteriormente. Porque el trabajo fue con los alumnos, en el grado, y específicamente venían los problemas y las soluciones del propio estudiantado, o los estudiantes trabajaban al respecto sobre esta situación”, aseveró.

También brindó algunas recomendaciones que deben tener en cuenta los padres, para saber si su hijo es víctima de bullying o acoso escolar, que preferentemente afecta a estudiantes de sexto grado en adelante, donde se registran las mayores denuncias.

“El cambio de conducta, no querer ir a la institución educativa, siempre somatiza con algo o que le duele la cabeza, o que le duele la panza, el no querer asistir más a clases, llega se encierra, utilizan camperitas o saquitos cuando el tiempo no condice con la temperatura normal, es porque ya tiene algunos moretones, rasguños, esas son las llamadas de atención”, refirió.

Agregó que en la educación media es donde registran mayor cantidad de casos, pero cada vez baja más, desde octavo grado a sexto grado, y va bajando la edad con relación a lo que es el acoso escolar entre pares.