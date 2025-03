Continúa el cierre de la ruta PY13 en reclamo del asfaltado de un tramo de 42 kilómetros

La manifestación se lleva a cabo en el puente Curuguaty’y, con la participación de los colonos asentados a lo largo de este camino de tierra que conecta la localidad de Maracaná con Curuguaty. Según los lugareños, en esta zona hay una población aproximada de 20.000 a 25.000 habitantes que necesitan la construcción de una vía de todo tiempo.

El dirigente de la Comisión Pro Asfaltado, Osvaldo González, uno de los referentes de la organización, explicó que, desde hoy, los cortes de la ruta serán más prolongados, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos por el lugar, a excepción de ambulancias y personas enfermas que se trasladan en vehículos particulares.

Mencionó que esta postura fue tomada por los manifestantes debido a que el pedido que vienen realizando hace más de seis años no figura en el proyecto del MOPC, a pesar de que la ministra de Obras, Claudia Centurión, se había comprometido a priorizar este tramo de 42 km. Sin embargo, en la práctica, este tramo no aparece entre las obras anunciadas recientemente por el Gobierno Nacional, subrayó.

Manifestación por tiempo indefinido

En ese sentido, anunció que, debido a la falta de respuesta al reclamo de la gente asentada en esta parte del departamento de Canindeyú, la medida de protesta será por tiempo indefinido hasta que las autoridades del Ministerio de Obras escuchen el pedido de los ciudadanos que viven abandonados por sus representantes, aseveró.

“Lastimosamente, en nuestro país no tenemos alternativa que salir a las rutas para hacer escuchar los problemas que afectan a muchas familias del campo; de lo contrario, nadie hace caso a la gente, y mucho menos a los habitantes asentados en los lugares alejados de la ciudad, por lo que estamos convencidos de que, si no actuamos de esta manera, no vamos a conseguir nuestro objetivo”, agregó el dirigente.

El cierre de la ruta en el puente del río Curuguaty’y se reanudó desde las 10:00 de esta mañana y será por tiempo indefinido, hasta que haya un documento formal que indique que el Ministerio de Obras incluye el proyecto de 42 km de asfaltado en la lista de prioridades, anunciaron los voceros de la movilización.

Comunidades en manifestación

Las comunidades que se encuentran realizando la medida de fuerza son: Colonia Fortuna, Nueva Esperanza, San Blas Ko’êti, Santa Librada, Itaymí, Táva Jopói, Río Verde, Y’akâju y la colonia menonita Nueva Durango, todas pertenecientes a los municipios de Maracaná y Curuguaty. Tratamos de contactar al responsable de la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, para conocer la postura de la institución respecto a este reclamo, pero el funcionario no respondió nuestra llamada.