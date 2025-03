Salud anuncia entrega de medicamentos al Hospital General de Coronel Oviedo, pero pacientes siguen comprando en farmacias privadas

El nuevo hospital general fue inaugurado con bombos y platillos el 24 de febrero pasado y contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de Salud, Marta Barán, y varias autoridades nacionales, quienes se codearon para salir en la foto oficial de la inauguración. Pero desde entonces, se han presentado innumerables falencias denunciadas por los propios pacientes, como la falta de algodón, la escasez de médicos, la politización de los turnos para consultas médicas y la falta de medicamentos.

Pese a la situación, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) insiste en presentar al Hospital General de Coronel Oviedo como un nosocomio modelo del país, donde supuestamente existe una atención integral de la salud y un abastecimiento suficiente de medicamentos. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta.

Tal es el caso de una publicación realizada esta mañana por el propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en la que informaba en su página web y redes sociales que “el hospital recibió insumos y medicamentos por valor de G. 395.763.112″. No obstante, esta corresponsalía acudió al nuevo hospital y constató que varios pacientes no encontraron los medicamentos en la farmacia del nosocomio y no tuvieron otra opción que comprarlos en costosas farmacias privadas de la ciudad.

Pacientes recurren a farmacias privadas

Un caso ejemplifica la situación: una paciente consultó con un traumatólogo, quien le recetó una caja de Dolomovens y una caja de Núcleo CMP. Al llegar a la farmacia del hospital, se encontró con la sorpresa de que no estaban disponibles y no tuvo otra opción que adquirirlos en farmacias privadas.

La paciente aseguró que esta situación es constante y que los más perjudicados son las personas de escasos recursos.

Sobre el punto, ABC intentó conversar con la directora del Hospital General, Dra. Lorena Ocampos, pero esta informó que se encontraba participando en una reunión en la sede del Ministerio de Salud en Asunción.

Durante la permanencia del corresponsal dentro del Hospital General de Coronel Oviedo, este estuvo escoltado constantemente por un guardia de seguridad y por el funcionario administrativo Nicolás Segovia, quienes se mostraban inquietos por la presencia del periodista.