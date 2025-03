Becas del Gobierno: suman 350 denuncias por evaluación socioeconómica del INE

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció esta tarde la ampliación de cupos para estudiantes para acceder a las Becas del Gobierno, pasando de 5.000 a 6.796 alumnos, que lograron todos los requisitos exigidos, incluida la prueba escrita y la posterior evaluación socioeconómica.

Julieta Villalba, madre de uno de los estudiantes que se postuló a la prueba, estudia una carrera universitaria que figura dentro de las priorizadas del Gobierno y, pasó el examen escrito necesario para acceder, denunció que se cometieron presuntas irregularidades en la evaluación socioeconómica que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Nosotros teníamos todas las documentaciones requeridas, yo soy contribuyente, tengo mi RUC suspendido desde el 2023, pero incluso mucho tiempo atrás ya no tributo, ya no hago nada, tenía un pequeño emprendimiento porque no tenía trabajo”, explicó la denunciante.

Los censistas no habrían reconocido esta situación del RUC y además supuestamente la maltrataron a ella y a su hijo por otros documentos, según el reclamo. La queja consta en la dirección de Becas de Itaipú Binacional, entidad que administra los recursos de este programa, así como en el INE.

Madre denunció maltrato por censistas del INE

“Fue un maltrato el que me hicieron a mi y a mi hijo. Una de las censistas incluso se reía y comentaba que sus sobrinas también competían, esto me dio al menos derecho a la duda”, apuntó la madre.

La denunciante también afirmó que los censistas del INE desconocieron que residen en una vivienda de alquiler, que rentan hace más de 30 años en el barrio Sajonia de Asunción.

“Preguntaron a una vecina de otra cuadra, que no nos conoce, si es que somos de la zona. Obviamente la respuesta fue negativa y de eso se agarraron. Dicen que nuestra evaluación socioeconómica tiene inconsistencias por estos motivos”, lamentó.

El director general del INE, Iván Ojeda, respaldó el análisis socioeconómico en la entidad, avalando además el reporte que tiene sobre el candidato en cuestión. “Nuestro informe habla de inconsistencias en las documentaciones y, supuestamente, en la vivienda declarada por la familia”, aseguró.

INE recibió 350 denuncias tras evaluación socioeconómica

El titular del INE, Iván Ojeda, admitió que recibieron 350 denuncias por parte de postulantes, luego de concluir la evaluación socioeconómica. “En algunos casos se revió el puntaje, pero son mínimos para la cantidad de postulantes que estaban habilitados”, remarcó.

Ojeda expresó que a ellos no les consta que los censistas hayan realizado algún tipo de maltrato, agregando que la mayoría de estos trabajadores son contratados solo para el servicio de la evaluación y no son funcionarios de la entidad.

“Nosotros ya damos por cerrado el caso de la denuncia por supuesto maltrato y la revisión del análisis. Ahora todo queda en manos de Itaipú, que puede volver a revisar todo el proceso”, alegó.

El titular del INE insistió en que “el postulante fue visitado, aprobó el examen de competencias básicas. El INE tenía que visitar 7.214 hogares. Al realizar la entrevista hubo inconsistencias entre datos, diferencias que había al momento de la declaración, hubo muchas dudas sobre la entrevista”, manifestó.