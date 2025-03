Ñemby: se siguen sumando instituciones educativas que reclaman los kits al MEC

A un mes del inicio de clases, siguen sumando las instituciones educativas del departamento Central que reclaman la entrega de los kits de útiles escolares de parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Esta mañana, los alumnos del colegio nacional San Juan Bautista de la compañía La Lomita de la ciudad de Ñemby, se manifestaron dentro de la institución para exigir la entrega de los materiales.

Los estudiantes salieron de sus aulas con pancartas para repudiar la desidia de las autoridades de la mencionada cartera de estado, que hasta hoy no entregan los kits a la institución, ni tampoco informan del retraso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las clases se están demorando y los padres no cuentan con los recursos económicos para poder comprar todo lo necesario para que sus hijos estudien, incluso los docentes ya están exigiendo los implementos básicos.

Lea más: Estudiantes del colegio Carlos A. López de Ñemby salieron a la calle para reclamar kits

“Solo queremos saber si van a entregar o no los útiles a los alumnos, porque hace un mes que se iniciaron las actividades escolares y no tenemos respuesta del Ministerio y no queremos comprar y después nos traen, pero muchos no podrán comprar”, expresó un padre de la casa de estudios.

La medida de protesta fue de dos horas y luego ingresaron de nuevo a sus salas para dar clases con los materiales disponibles, pero adelantaron que el lunes continuarán si no reciben respuesta del MEC.

Usan sillas en pésimas condiciones

Los alumnos de la mencionada casa de estudios no solo no reciben los elementos de escolares, sino que también estudian en condiciones lamentables, con sillas sin pupitres y en paupérrimas condiciones.

“Este colegio funciona en precarias condiciones, ni sillas en buenas condiciones tenemos, pero pese a la incomodidad, nuestros hijos acuden, porque quieren estudiar y progresar”, expresaron los padres.

Lamentaron el poco interés que demuestran las autoridades para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas. “Para la educación nunca se tiene dinero, pero los parlamentarios usan sillas de oro, secretarias con sueldos millonarios y se autoamentan sus ingresos”, indicaron indignados los alumnos.

El supervisor, Fernando Acosta, reconoció que varias instituciones de la zona aún no recibieron los materiales e indicó que la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) es la encargada de la distribución.