Habilitan residencia médica en IPS de CDE y médicos la califican de irregular

El IPS informó que el hospital de Ciudad del Este fue aprobado como unidad formadora de residencias médicas. En respuesta, el Círculo Paraguayo de Médicos calificó dicha habilitación como irregular. Afirma que no existe constancia de que el Cones haya admitido algún programa universitario y que la Conarem no tiene competencia legal para una habilitación académica. Los profesionales de la salud piden de forma “urgente” una intervención, suspensión o clausura de cualquier plaza que no cuente con la habilitación legal vigente.