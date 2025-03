Vicariato Apostólico del Pilcomayo repudia la corrupción en la Justicia paraguaya

“Los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país arrojan datos alarmantes, preocupantes y decepcionantes de cómo es violentada la justicia”, afirmó el Vicariato Apostólico del Pilcomayo en su comunicado.

La institución religiosa también destacó la necesidad de que los gobernantes cumplan cabalmente sus funciones y honren la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. “Nos unimos al clamor de todo el pueblo paraguayo, de mayoría cristiano, a que todos aquellos que tienen en sus manos la administración del poder político y jurídico cumplan cabalmente sus funciones”, afirmó.

Lamentan situación de comunidad campesina

Finalmente, el Vicariato Apostólico del Pilcomayo expresó su solidaridad con las comunidades campesinas y los pueblos indígenas que han sido afectados por la corrupción y la falta de justicia.

El comunicado fue firmado por el Padre Silvino González y el Padre Miguel Fritz OMI, Vicario Delegado y Administrador Apostólico del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, respectivamente.

Recordemos que recientemente, el Ministerio Público presentó acusación contra tres exministros y otros cuatro exfuncionarios de la administración del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la causa conocida como filtraciones de Seprelad.

Los funcionarios acusados

Los acusados son los exministros de la administración del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, del Interior Arnaldo Giuzzio y de Anticorrupción, René Fernández.

También fueron acusados los exfuncionarios de la era Abdo Benítez, Carmen Pereira, quien fue directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” y luego director general interino de Análisis Financiero y Estratégico de ese mismo ente; Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero “B”, así como Daniel Farías Kronawetter.

El abogado Enrique Kronawetter, quien representa al expresidente Mario Abdo Benítez y ejerce la defensa de Daniel Farías, así como las defensas de los demás procesados, recusaron al fiscal general Emiliano Rolón, a la fiscala adjunta Matilde Moreno y a los fiscales antidrogas César Sosa y Elva Cáceres, por las causales del artículo 57° del Código Procesal Penal (CPP), específicamente la falta de objetividad; y al fiscal Osmar Segovia, por no pertenecer ya al equipo tras ser trasladado a Paraguarí.

Origen de causa es denuncia de Cartes

El planteamiento del Ministerio Público, sin embargo, no tiene alcance con relación al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Mauricio Espínola, pues si bien fueron imputados, los mismos no fueron procesados por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, en vista a que cuentan con fueros, en el caso de Abdo por ser senador vitalicio y Espínola está en actividad, y no fueron despojados del privilegio parlamentario.

Esa imputación la habían presentado los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, en el marco de la causa penal abierta tras la denuncia formulada el 31 de julio de 2023 por el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar.