San Vicente: Nenecho sigue sin explicar por qué autorizó derribo de bosque urbano

El próximo viernes 28 de marzo se cumplirán 5 meses desde el día en que, con la autorización de Óscar “Nenecho” Rodríguez(ANR-cartista), intendente de Asunción, se procedió al derribo de 117 árboles del Bosque de San Vicente, con el objetivo de la construcción de un supermercado mayorista.

En su última sesión, la Junta Municipal de Asunción decidió derivar a la Intendencia un memorándum para que, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, informe en un plazo no mayor a 8 días, los motivos por los que no se exploró otra alternativa a la tala masiva de árboles. La Junta Municipal quiere saber, entre otras cosas, por qué no se consideró la existencia de una especie nativa y en vías de extinción, como el cedro.

La Dirección de Gestión Ambiental también deberá responder con qué criterio se otorgó como medida de mitigación la intervención en la Plaza Sol Naciente, por qué no se dio participación a la Dirección de Planeamiento Urbano y por qué no se siguieron los procedimientos establecidos para el padrinazgo.

En el documento remitido a la Intendencia, los concejales también requieren acceso a las copias del plano de los árboles derribados y el plano de arquitectura actualizado del proyecto de construcción del supermercado mayorista.

Tras derribo, obra no avanzo, denuncian

Vecinos de San Vicente denuncian que tras el derribo del bosque, la obra de construcción del supermercado mayorista en el predio no avanzó. Ante esta situación, se preguntan cuál era el apuro para derribar los árboles.

“Quedó exactamente como el día en el que derribaron todo. Sacaron hasta las raíces de los árboles y así dejaron. La urgencia por avanzar era solo para el derribo del bosque”, dijo a ABC Rosa Vacchetta, una de las vecinas.

La vocera recordó que están a la espera del resultado de las denuncias que realizaron ante de la Fiscalía Ambiental, por la supuesta tala ilegal, como en lo penal, por la supuesta producción de documentos de contenido falso.

Vacchetta señaló que en el caso de la tala ilegal, la Fiscalía deberá determinar si la responsabilidad corresponde solo a la solicitante, o si también alcanza a las autoridades de las instituciones que la autorizaron: el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Asunción. En el ámbito penal, puntualmente apuntan a la consultora que afirmó que no había curso hídrico a 1.000 metros a la redonda, cuando “había uno a 20 metros”.

Vecinos organizados marcharan el 25 de marzo

La vocera de la organización de vecinos de San Vicente señaló que como integrantes de la “Unión por los bosques asuncenos”, que aglutina a otros barrios en defensa de los bosques urbanos, participarán de las marchas previstas para esta semana.

“Todo el grupo va a participar de la marcha del martes 25 de marzo, porque creemos que lo que está sucediendo en Asunción es inaceptable. Mientras la temperatura está subiendo a cincuenta grados, ya no aguantamos, desde la Municipalidad, esta administración, está autorizando derribo y destronque de bosques protectores de cursos hídricos”, dijo Vacchetta.

“En otros barrios está sucediendo algo parecido, están echando arbolados urbanos para convertirlos en estaciones de servicio, edificios y la gente está preocupada de verdad. Entonces vamos a participar de la marcha el 25 de marzo, para visibilizar el caos que tenemos en nuestra vida en los barrios de Asunción con esta administración municipal”, remarcó.