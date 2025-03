LaMafiaManda: CM pone en terna al magistrado que cumplió con “favores” a Lalo Gomes

El 17 de marzo el Consejo de la Magistratura conformó 15 ternas para tribunales de apelación de distintas circunscripciones judiciales del país. Una de ellas, de Amambay, con cargo vacante. Varios jueces y fiscales en esta zona se vieron involucrados en conversaciones expuestas con el diputado colorado cartista fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

Específicamente la terna para Amambay quedó integrada por el juez penal de garantías Juan Martín Areco Torraca, la jueza de sentencia Mirna Carolina Ocampos Ramírez y el juez penal de Adolescencia Hernán Américo Centurión Ramírez.

Lea más: Rechazan pedido para desestimar causa sobre muerte de Lalo Gomes

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La designación del juez Martín Areco resalta sobre las demás pues, según la extracción de datos de uno de los celulares del diputado colorado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, hecha con autorización judicial dentro del caso Pavo Real Py II, entre 2019 y 2020 él habría accedido a realizarle favores a Gomes, según registros de los chats entre ambos.

Liberación de detenido

El 11 de junio de 2019, fue detenido Kadú Cezar Machado da Silva, con un arma de fuego y G. 45 millones. Eulalio “Lalo” Gomes, entonces titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) filial Amambay, había tomado conocimiento del caso y contactó con su sobrina Lizany Gómez, que ya era funcionaria de la Fiscalía e intervino en este caso.

En las conversaciones Lalo maniobró con su sobrina para que Kadú Machado pueda ser rápidamente liberado. Después de esto, Gomes también contactó con el juez del caso, el ahora ternado Martín Areco (ver infografía), para interceder y lograr que salga libre. Finalmente, Machado obtuvo su libertad en este caso.

Lea más: Detienen a un brasileño por resistencia y portación ilegal de armas

En 2023, ya como supuesto miembro del PCC Kadú Machado cayó nuevamente detenido en calidad de sospechoso de un atentado contra Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, alias Norteño. En este caso, Lalo Gomes también intercedió para su liberación ante el juez Álvaro Rojas Almirón.

Caso de Claudia Cuevas

En el marco del proceso abierto a la agente de cuentas Claudia Cuevas, ella fue convocada para su audiencia de imposición de medidas ante el juez Martín Areco. Lalo Gomes también intervino para la suspensión de la diligencia.

El 5 de junio de 2020, Gomes contactó al juez pidiéndole “un favor muy especial”, suspender la audiencia de Claudia Cuevas, fijada para el 6 de ese mes. Areco entonces le pidió que ella presente un escrito para avalar su incomparecencia.

La diligencia pasó para el 22 de junio, pero Lalo volvió a pedir la suspensión.

Lea más: Condenan a oficial de cuentas por perjuicio millonario a banco de PJC

Ante el pedido, el magistrado Areco le explicó por nota de voz: “Don Lalo decile nomás que venga y le vamos a dar medida. Eso no es problema sabes por qué, porque la Fiscalía me va a pedir ya rebeldía con relación a ella, ya no tengo motivo para suspender entonces que venga nomás y vamos a proveerle medidas, caso contrario puede salirle rebeldía y orden de captura, porque demasiado se dilató, más de seis meses está pasando, decile nomás, o decile al abogado que venga a hablar conmigo, pero que se presente nomás ella”.

Lea más: Fiscales se ratifican en la desestimación del caso Lalo

Desestimación

El juez Martín Areco, además, es el mismo que entiende la causa relacionada a la investigación de la muerte de Lalo Gomes.

Los fiscales Luis Said, Celso Morales y Christian Ortiz pidieron desestimar la causa; Areco se opuso, pero la Fiscalía se ratificó en el pedido la semana pasada.