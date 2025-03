Juicio a Paraguayo Cubas se hará en Ciudad del Este

El inicio del juicio oral y público al abogado Paraguayo Cubas estaba previsto para ayer, pero quedó en suspenso por tiempo indefinido luego de que el Tribunal de Sentencia resolviera hacer lugar a la excepción de incompetencia presentada por la defensora del excandidato a presidente de la República por Cruzada Nacional, Gessy Ruiz Díaz.

Básicamente, la defensa alegó que la acusación refiere que los hechos investigados no ocurrieron en Asunción sino en diferentes partes del país, especialmente en la zona de Alto Paraná, por lo que solicita que el juicio se realice ante un Tribunal de Sentencia de dicha circunscripción judicial.

El fiscal Jorge Arce se opuso a la petición de la defensa, en atención a que el proceso se desarrolló desde el principio en la capital.

Sin embargo, este planteamiento tuvo eco positivo en el Tribunal de Sentencia presidido por Cándida Fleitas e integrado por Christian González y Héctor Capurro, que dio la razón a la defensa y se declaró incompetente para atender el caso.

Asimismo, en ocasión de hacer uso de la palabra, el representante del Ministerio Público solicitó excluir de la nómina de testigos propuestos por la defensa al fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández y a otros 3.600 de los 4.000 ofrecidos por la defensa de Payo Cubas.

Arce explicó que el auto de apertura a juicio no explica la pertinencia y la utilidad de una cantidad excesiva de testigos de Alto Paraná, Itapúa, Central y Katueté, que en muchos casos no están debidamente identificados y no tienen siquiera número de cédula.

Por otro lado, la Fiscalía solicita la exclusión probatoria de todos los informes solicitados al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además de las cuestiones planteadas por el agente fiscal, el Tribunal de Sentencia que atienda el caso también deberá resolver un centenar de incidentes que la defensa anunció que presentará en su oportunidad, antes de dar inicio al juzgamiento propiamente dicho.

Resolución sobre incompentencia se conocerá el lunes

La presidenta del Tribunal de Sentencia informó que la resolución correspondiente se dará a conocer recién el próximo lunes 31. El fiscal Arce explicó que esperará a conocer los argumentos del colegiado para resolver posteriormente si apelará o no la decisión del colegiado.

En caso de que el agente fiscal decida no apelar, habrá que esperar para ver si la decisión de colegiado no será impugnada por los integrantes del nuevo Tribunal sorteado para atender el caso.

Si ello ocurre, el expediente deberá ser remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá dirimir el eventual conflicto de competencia. En este caso específico, la decisión recaerá en la sala penal, que está integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes.

La acusación del Ministerio Público contra Paraguayo Cubas es por presunta perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hechos punibles, tentativas de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales; todos en calidad de autoría.

La acusación fiscal resalta que entre el 1 y el 4 de mayo de 2023, Paraguayo Cubas habría hecho discursos dirigidos a la ciudadanía, con el fin de que esta se manifieste en forma violenta frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y así, interrumpir el juzgamiento de actas y la proclamación del candidato electo como presidente de la República, en las elecciones del 30 de abril.