Sindicalista denuncia persecución en la Fiscalía y califica a Emiliano Rolón de tirano

En un comunicado dirigido a sus compañeros de trabajo, a la ciudadanía y a la prensa, Palacios Guimaraes afirmó que la persecución contra ella se intensificó desde el 10 de marzo de 2025, luego de la publicación de un comunicado en el que el sindicato calificaba la gestión de Emiliano Rolón como una dictadura basada en el “despotismo y el chonguismo”.

Según relata, desde esa fecha se le prohibió el acceso al primer piso de la Fiscalía General del Estado y, recientemente, se le impidió también utilizar las escaleras del edificio. “Lo que nunca imaginé es que tampoco se me permitiría transitar por las escaleras para llegar al segundo o tercer piso”, sostuvo.

Palacios relató un incidente con la Policía

Palacios narró que el jueves fue convocada a una reunión en la Fiscalía junto con otros dirigentes sindicales. Según su testimonio, tras la reunión, notó que dos efectivos policiales la seguían. Al preguntarles si tenían orden de vigilarla, le respondieron: “Tenemos orden de que baje por el ascensor y no por las escaleras, y de acompañarla hasta la salida”.

Sorprendida por la situación, Palacios cuestionó: “¿Y si decido bajar por las escaleras, me van a arrestar?”. La respuesta de los agentes fue: “Sí, la vamos a arrestar”.

La sindicalista calificó el hecho como un acto de represión en la institución. “En mis 23 años de servicio en el Ministerio Público, he enfrentado a cinco fiscales generales y a dos de ellos sin ser secretaria general, pero nunca se me prohibió el acceso ni se me amenazó con un arresto ilegal”, afirmó.

Sindicalista arremete contra Emiliano Rolón

Palacios señaló que, bajo la administración de Emiliano Rolón, la Fiscalía se convirtió en un “feudo de persecución y represión sindical”. Según su denuncia, la actual gestión busca imponer “sumisión total” a los funcionarios, eliminando cualquier tipo de crítica o cuestionamiento.

“Estamos atravesando tiempos oscuros, donde nuestros derechos civiles, laborales y sindicales están siendo vulnerados de manera sistemática. Pero que le quede claro al Fiscal General del Estado: su persecución no me hará retroceder ni doblegarme”, advirtió.

La secretaria general del sindicato instó a sus compañeros a estar atentos y movilizarse contra los “atropellos” que, según ella, se están cometiendo en la institución.