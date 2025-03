Piden traslado de “Tío Rico”, recluido en Minga Guazú

La imposibilidad de ejercer la defensa es el principal motivo por el cual se solicitó el traslado del lugar de reclusión de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, según argumentó el abogado Álvaro Arias. Tío Rico cumple prisión preventiva en la cárcel de Minga Guazú, ya que está procesado en el marco del operativo A Ultranza, que investiga una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

“Resulta que el señor Insfrán fue trasladado a la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú, una vez que se dispuso la elevación de la causa a juicio oral. Desde ese momento él se encuentra incomunicado”, indicó.

Contó que la última vez que lo visitó tuvo que hacer un pedido, ponerse en una lista y –una vez agendado– recién le comunican qué día puede recibirlo y eso puede suceder una vez a la semana, en reuniones de una hora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta entrevista que yo tengo con mi defendido se hace en un salón especialmente preparado y en ningún momento puedo estar personalmente con él, puesto que un vidrio divide entre mi defendido y yo cuando estamos conversando, con dos centinelas detrás de él y dos centinelas detrás de mí, y la comunicación se hace vía telefónica, y se graba toda la conversación que tengo con él”, detalló.

Lea más: Renuncia interventor de la penitenciaría de Minga Guazú

Piden traslado de Tío Rico

Contó que comunicó estas condiciones al Tribunal de Sentencia que juzgará el hecho en sí, ya que no puede conversar a solas en privado con su defendido, como tampoco puede hacerle consultas, preguntas y realizar efectivamente el trabajo técnico de la defensa.

“Esta situación puse a conocimiento del tribunal, también recordándole que este centro penitenciario, según la página web del Ministerio de Justicia, según la Constitución del mismo, fue creado para albergar a personas condenadas. En esa institución penitenciaria hay 50 internos, de los cuales 49 están condenados y uno solo está en prisión preventiva, que es Miguel Insfrán. Es una situación prohibida expresamente por la Constitución Nacional, prohibida expresamente por el Código Procesal Penal”, lamentó.

Indicó que en el pedido de traslado no figura una penitenciaría específica, ya que lo que buscan es que salga de la cárcel de Minga Guazú.

“Van a hacer el juicio por medios telemáticos en donde no hay infraestructura adecuada ni en el Poder Judicial y mucho menos en las instituciones penitenciarias en donde la persona que está siguiendo su juicio oral no escucha absolutamente nada de lo que sucede, porque en otras causas ya ha sucedido eso. Y, además, yo no puedo hablar con él, no sé, es algo realmente increíble. Y lo que más me llama la atención es la posición de la Fiscalía, que debe actuar con un criterio de objetividad y lo que hace la fiscalía es señalar que el Tribunal de Sentencia no es competente para decidir estos pedidos”, sostuvo.

Lea más: Graves acusaciones del exdirector de Minga Guazú contra ministro Nicora

Agregó que el Tribunal de Sentencia debería contestar en un plazo de tres días hábiles, por lo que aguardarán una respuesta para el miércoles.

Fuga en la cárcel de Minga Guazú

Hace unos días se registró una fuga de ocho internos de alta peligrosidad en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú. Según el fiscal Alcides Giménez, Tío Rico pudo escapar con el grupo; sin embargo, decidió quedarse para enfrentar la justicia.