“Tío Rico” pudo fugarse del penal de Minga Guazú y reveló al fiscal por qué no lo hizo

La celda de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tio Rico”, procesado por el operativo “A Ultranza”, fue una de las 14 celdas que se abrieron durante la fuga de la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú, según confirmó el fiscal Alcides Giménez, quien investiga la causa.

“Son catorce celdas del soleo, y entre ellos está Tío Rico, que salió también a esa hora, pero él decidió no fugarse”, aseveró. Contó que “Tio Rico” entró a la zona del soleo a las 19:00 también y que su nombre estaba en la lista de los que debían fugarse.

“Él dijo que por suerte ocurrió solo eso, que ya hubo amenazas, que se le viola sus derechos y todas esas cuestiones. ‘Yo me fui, estuve en la hora, si quería irme me iba a ir tranquilamente, porque quiero cumplir con la justicia, por eso me quedo acá’”, explicó el fiscal sobre la conversación que mantuvo con el procesado en el marco del operativo A Ultranza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El mensaje del ministro de Justicia a futuros guardiacárceles tras la fuga en Minga Guazú

Esto dijo guardiacárcel del circuito cerrado

El fiscal explicó que el guardiacárcel encargado del control de las cámaras de circuito cerrado, de acuerdo a lo que se veía en las cámaras internas en la sala de monitoreo, se levantó y se fue al baño y trajo un espejo para mirarse la cara.

“Eso ocurrió desde el minuto 2 de las 19:00 hasta el minuto 19:20 aproximadamente, exactamente el tiempo que duró la fuga. Esa es la conducta que la Fiscalía le atribuye a él, esa es la conducta omisiva”, refirió.

Contó que en las imágenes de circuito cerrado se ve al guardiacárcel agachado hacia abajo, y exactamente a dos o tres centímetros estaba el cuadro que monitoreaba la zona donde ocurrió la fuga, por lo que no le hacía ni siquiera alzar la cabeza, solo el ojo.

“Para mí no fue convincente todo lo que él nos contó. Nos dijo en su declaración que trabajaba doble, que tenía muchas cámaras que tenía que controlar, y una cuestión de distracción que tuvo en ese momento”, concluyó el fiscal.