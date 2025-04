Choque fatal en San Bernardino: audiencia para Sanabria Vierci será mañana y familiares de víctimas reiteran “trato privilegiado”

Eugenio Sanabria Vierci (69) fue imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por la muerte de cuatro personas en un accidente de tránsito registrado el 10 de noviembre del año pasado. En la ocasión estaba alcoholizado.

Para mañana a las 07:30 está prevista una audiencia de revisión de medidas para el hombre en Caacupé y sobre este procedimiento, los familiares expresaron su preocupación ante la intención de que sea beneficiado con arresto domiciliario. Conforme detalló su abogado, José Dos Santos, conversaría sobre el caso luego de la audiencia.

Al respecto, Enrique Jacquet -hermano de Darío, uno de los fallecidos- precisó que el caso aún está pendiente de acusación y esto se daría recién el 11 de mayo próximo. En referencia las distintas pericias, como accidentológicas y psiquiátricas, detalló que estas ya fueron realizadas.

“Del señor (Sanabria Vierci) lo que sabemos es que está recluido, supuestamente, en la Agrupación Especializada. Desde un primer momento lo que reclamamos como familiares de la víctima, tres de ellas, fue el trato preferencial y privilegiado del señor”, comentó.

“Privilegios” para Sanabria Vierci

Sobre la serie de “privilegios” que tendría el empresario, Jacquet recordó que originalmente se había determinado que el imputado cumpla prisión preventiva en Emboscada, pero luego se dispuso el cambio a la Agrupación Especializada.

“Antes de que el señor salga de alta se dispuso el cambio del lugar de reclusión; nunca fue a una penitenciaria propiamente. Reclamamos ese trato privilegiado a una persona, un civil que no es ni policía o miliar, que fue remitido a un cuartel donde van policías que cometieron hechos punibles", agregó.

También citó que la defensa de Sanabria Vierci solicitaría un arresto domiciliario con el argumento de que no se encuentra en buen estado de salud y porque el “ambiente” en la Agrupación no sería el adecuado para él. “Esperemos que eso no ocurra”, concluyó.

El violento accidente dejó de cuatro fallecidos y tres de ellos eran integrantes de una familia: Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; Kristin María Blumenröther, de 40 años, de nacionalidad alemana; y su hijo Philipe Jacquet Valdez, de apenas 2 años. La hija sobreviviente de la pareja fue trasladada a Alemania junto a sus abuelos. También perdió la vida Nancy Angeluz Chena Vallejos, madre de un concejal de San Bernardino.

