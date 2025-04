Giménez sostiene que, tras espionaje, no hay condiciones para negociar Anexo C

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, afirmó que Paraguay no retomará las conversaciones sobre el Anexo C de Itaipú mientras no se aclaren las denuncias de espionaje desde Brasil. Subrayó que la decisión se basa en la necesidad de restituir la confianza y salvaguardar la soberanía nacional, según expresó el alto funcionario.