Mafia de los pagarés: delincuentes fraguan documentos e inventan deudas sin que la víctima haya firmado

El abogado especialista en seguridad ciudadana, Jorge Rolón Luna, señaló en contacto con ABC Cardinal que existen varias modalidades utilizadas por los delincuentes para cometer la estafa conocida últimamente como “la mafia de los pagarés”.

Según el jurista, ni siquiera es necesario que la persona haya firmado alguna vez un pagaré, pues los dedicados a este tipo de estafa incluso fraguan el documento, e inventan una deuda que la persona nunca contrajo.

Otra técnica utilizada, es las agencias de cobranza que compran paquetes de deudas de bancos, financieras, casas de venta de electrodomésticos, y desconocen lo ya pagado por el cliente, pretendiendo volver a cobrar el monto total de la deuda.

Las personas que caen en estos intentos de abuso, sacan dinero “de cualquier lado”, para pagar y salir de la mora.

La “estrategia” de no notificar al demandado

Según contó el abogado, entre los intereses punitorios y los gastos de abogados, cobran a la gente de manera abusiva.

Para que este “garrote”, funcione lo que ocurre es que no se notifica al demandado. Entonces, no se entera y no ejerce defensa, quedando totalmente a merced de la demanda de las empresas que compraron su deuda.

Con respecto a la intervención de Juzgados de paz, el especialista reconoció que estos tienen un papel muy importante, pues una vez que un juez de paz sella un pagaré que ya se ejecutó, no se puede volver a usar para otra demanda.

Pero los delincuentes también fueron adquiriendo “estrategias”, para resolver estos aprietos. “Dejan nomas de acudir nomas a ese Juzgado y buscan otro, porque, en la jerga de los bandidos ’ahí no se puede trabajar’”, explicó Rolón Luna.

El deudor no siempre puede tomar recaudos

No obstante, no siempre está al alcance del deudor tomar recaudos, pues existen financieras u otros comercios donde no se estila entregar el pagaré y dicen a sus clientes que ellos lo destruyen.

En definitivas, para el experto, este delito no es algo casual, sino sistémico. “La mayoría actúa dolosamente, su objetivo es cobrar demás, y creo que hay que suspender todos los embargos”, dijo.

Hizo hincapié en que las prácticas de estafa relacionadas con pagarés reúnen los requisitos que el Código Penal paraguayo en su artículo 239 denomina asociación criminal.