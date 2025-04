Indígenas bloquean ingreso al Indi, exigiendo destitución del titular

Indígenas pertenecientes a las comunidades de Caaguazú y Yasy Cañy obstaculizaron esta mañana el acceso al predio militar donde funciona la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), sobre la Avda. Artigas.

Llegaron hasta el mencionado lugar para exigir la renuncia del titular de la institución, Juan Benegas, quien, aseguran, no les brinda acompañamiento antes sus exigencias.

“El presidente Benegas no quiere acompañar a los pueblos indígenas. Le pedimos al presidente de la República que lo saque del cargo, porque no atiende nuestras necesidades ni reivindicaciones. No quiere saber nada de nosotros”, expresó Pablo González, manifestante y líder del grupo de Yasy Cañy.

En un momento de la mañana, el titular del Indi intentó ingresar al local, pero los manifestantes no lo permitieron, así como a ningún funcionario. Ante esta situación, Benegas optó por retirarse del lugar, alegando que tenía una reunión en otro ministerio.

Los manifestantes amenazaron con cerrar el paso en la avenida Artigas, en caso de que no reciban una respuesta a sus reclamos.

Por su parte, el jefe de la Comisaría 4ª, comisario Alberto Morínigo, explicó que no permitirán que cierren el paso de la avenida, pero sostuvo que no pueden utilizar la fuerza para despejar la entrada al Indi, ya que “es un conflicto entre las instituciones”.

“No amerita realizar el uso de la fuerza. Vamos a llegar a un diálogo con los líderes para evitar el cierre de la avenida”, concluyó.