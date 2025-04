Ambulancias para el SEME: Esto dice la Fundación Tesãi sobre cuestionamientos al llamado a licitación

Ante el temor de un direccionamiento en la compra de 158 ambulancias para el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) a través de la Fundación Tesãi, desde la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), expresaron que es necesario que la compra de estas unidades móviles se realice conforme dicta la Ley de Contrataciones Públicas. En un comunicado emitido ayer, el gremio cuestiona varios puntos y manifiesta preocupación porque no estaría garantizada la libre participación de empresas y representantes de marcas oficiales de automotores.

Lea más: Preocupa licitación de Itaipú para adquirir 158 ambulancias para el SEME

El proceso licitatorio para la adquisición de los móviles con fondos de Itaipú Binacional, inició el 26 de marzo y debe finalizar el 8 de abril con el informe del oferente adjudicado, para que en un plazo de 45 días, posterior a la firma del contrato, se realice la entrega de las 158 ambulancias. La recepción de ofertas se realizó ayer, jueves, pero hasta el momento se desconce qué empresas presentaron sus propuestas.

Diego Lovera, gerente de la Cadam, expresó a ABC que la principal preocupación del gremio tiene que ver con la compra directa que buscan realizar, sin que el proceso pase por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto es una compra directa que no pasa por la ley de Contrataciones Públicas, por lo que esos controles que deben haber, no se realizan”, cuestionó Lovera.

Ambulancias para el SEME: estos son los puntos cuestionados por la Cadam

El gerente de Cadam afirmó que existen varios puntos llamativos dentro del llamado, que tienen que ver, principalmente, con las especificaciones técnicas solicitadas.

“Hay cosas que llaman la atención dentro de este llamado, por ejemplo, dicen que piden ambulancias 0 kilómetro, pero sin embargo tienen que ser del año 2023. Allí hay un problema, y es que la garantía corre a partir de esa fecha, entonces la preocupación es que se inicie ya con dos años menos de la garantía correspondiente”, dijo.

Lea más: Itaipú oculta tres adjudicaciones más para equipar las oficinas de Gobierno

Lovera agregó: “Son pequeños detalles que hay tener en cuenta para que este llamado realmente sea justo. Lo que queremos siempre, es que la mayor cantidad de marcas puedan participar, porque de ese modo se garantiza la competencia sana. Finalmente el oferente es el que se va a beneficiar, cuanto más opciones de compra tenga”.

El gerente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias mencionó otros detalles llamativos dentro de las especificaciones técnicas solicitadas, como que solamente piden airbag para el conductor y no para el acompañante.

“Pedimos que sean siempre lo más claros posible para que las empresas que tienen experiencia en la provisión de estos tipos de vehículos, puedan participar”, sostuvo Lovera, sin querer entrar en detalles sobre la participación de las empresas asociadas a la Cadam.

Ambulancias para el SEME: esto responde la Fundación Tesãi

Ante la preocupación, y como respuesta al comunicado de la Cadam, el doctor Fernando Bittinger, gerente ejecutivo de la Fundación Tesãi, afirmó que tienen estructurado un proceso de transparencia que está directamente vinculados a los concursos de ofertas.

“Ayer cerraron fecha para la presentación de ofertas, pero qué empresas se presentaron no sé. Si ayer se cerró, recién se están haciendo los análisis de las ofertas, que es manejado por el gestor de convenio. Hacemos los llamados suficientemente abiertos para que se presenten todos, dentro de la necesidad y obligación de cumplir con la calidad de las ambulancias. Lo que se busca y se exige es que tengan la calidad suficiente, porque estamos hablando de traslados de pacientes”, aseguró.

Lea más: Fuertes indicios de direccionamiento en compra de patrulleras para Policía

Sobre el temor que existe en relación a un posible direccionamiento hacia una o más empresas, Bittinger dijo que este llamado se realizó conforme los requerimientos definidos por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

“Nosotros no les obligamos a cerrar uno o dos (contratos), porque tiene que ser dentro de los principios de calidad y economía. No estamos obligados tampoco a comprar el más barato”, afirmó.

Periodo de consultas elimina sospechas de direccionamiento, afirma Tesãi

Bittinger señaló que dentro de los llamados realizados actualmente por la Fundación Tesãi y se encuentra el periodo de consultas, que anteriormente no existía y que se lleva a cabo antes de que las empresas presenten sus ofertas. Aseguró que el periodo de consultas sirve justamente para eliminar cualquier sospecha de direccionamiento en la convocatoria.

“Las especificaciones técnicas no son nuestras, entonces mediante estas consultas, se hacen las modificaciones y se abre más (el llamado). No debería existir temor al direccionamiento. Ahora bien, si no hay un periodo de consultas, es otra cosa. Pero (ese periodo de consultas) está ahí. La pregunta es si las empresas que tienen el temor de direccionamiento, leyeron y encontraron algo y si preguntaron (durante el periodo de consultas). Es la parte que hay que aclarar”, manifestó.

Se desconoce cuánto invertirá Itaipú en la compra de 158 ambulancias

Los ítems solicitados en la cuestionada licitación incluyen: 53 ambulancias 4x2 de soporte básico; 70 ambulancias 4x4 Heavy Duty para soporte básico; 34 ambulancias 4x2 de soporte avanzado (UTI) y, 1 ambulancia 4x4 de soporte avanzado (UTI).

Consultado sobre el monto que invertirá Itaipú Binacional para la adquisición de un total de 158 unidades móviles para el traslado de pacientes, el gerente de la Fundación Tesãi afirmó que recién se conocerá este dato una vez adjudicada la empresa.

Lea más: Itaipú oculta monto que pagará por 300 motocicletas para la Policía Nacional

“El monto del llamado no tiene absolutamente nada que ver con el llamado; tiene directamente que ver cuando se adjudica, porque los precios son de las ofertas. Nosotros no estamos en ese proceso del monto mínimo y monto máximo”, manifestó.

Bittinger resaltó además que la Fundación Tesãi, como una ONG está obligada a estar 100% documentada, asegurando así que el proceso realizado es transparente.

“No pasamos por encima de Contrataciones Públicas”, dice Tesãi

Con respecto a la crítica de la Cadam, que indica que el proceso licitatorio no está siguiendo las leyes estipuladas en Contrataciones Públicas, Bittinger respondió que esta licitación no está violando ninguna ley.

“Nosotros no pasamos por encima de Contrataciones Públicas, no es así, porque eso implicaría violar la ley. La fundación no está sujeta a la ley, pero ese no es el punto, porque los controles son extraordinariamente altos. Lo uno no tiene que ver con lo otro”, sostuvo.

“Todas las fundaciones están sujetas a los nuevos principios y procesos, pero no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un convenio, un acuerdo con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que nosotros mismos buscamos, y por eso nuestros llamados en los últimos tiempos, aparecen en la página de la DNCP, algo que antes no se hacía”, dijo Bittinger. Afirmó que recién una vez adjudicado el llamado, se conocerán todos los detalles.