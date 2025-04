Apriete a morosos: Nenecho se compara con un padre que castiga a sus hijos si no “hacen la tarea”

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), incrementó el “apriete” sobre los contribuyentes, con la firma de un convenio con Equifax, el tercer buró de créditos que -de aprobarlo la Junta Municipal- incluirá a los morosos en su “lista negra”. En la firma del convenio, Rodríguez comparó a la Municipalidad con unos padres que con “rigor”, castigan a sus hijos -los contribuyentes- si “no hacen la tarea”.

“Hay veces que tenemos que apretar un poquito, insistir para que cumplamos (...) Hay veces que nuestros hijos tampoco quieren escucharnos, entonces les decimos: ’si no me hacés tu tarea, si no me completás tu cuaderno, no vas a salir a jugar con tu amiguito‘. Desde que somos niños, necesitamos un poco de presión, por llamarlo así”, ejemplificó.

El intendente señaló que su administración puso a disposición de los contribuyentes todo tipo de facilidades e incentivos para que se pongan al día, pero que no tuvieron el resultado esperado. “Por el contrario, sí tenemos quejas, exigencias de que el Municipio (sic) nos preste absolutamente todos los servicios”, reclamó.

Rodríguez admitió que aquellos contribuyentes que pagan al día sus impuestos “reciben mucho menos de lo que tienen que recibir”, pero responsabilizó de ello a aquellos que están en mora. “Porque están subsidiando al 52% que no abonó sus impuestos y eso no es justo”, insistió.

¿Amenaza de tercerización?

El intendente de Asunción respondió a los cuestionamientos que se hacen a la prioridad del gasto municipal en salarios frente a las obras y lanzó una amenaza velada de tercerización de los servicios. “Esos gastos en salarios van para aquellos funcionarios que prestan el servicio al contribuyente, ¿o cómo creen que se recoge la basura o se hace el bacheo? Podemos comparar con municipios de otros países como Israel (...) Cierto, tienen menor cantidad de funcionarios, pero absolutamente todos sus servicios tercerizados”, dijo.

“Pregunten cuánto es el porcentaje de morosidad en esos municipios. (Es) 2%, pero absolutamente todo tercerizado. ¿Por qué?, porque si no pago mi recolección de basura, no me retiran la basura. Pero saben que en Asunción, como los funcionarios hacen el trabajo, sí o sí me tienen que recoger la basura. Si no me recogen la basura, por más que yo no pague ni un solo guaraní, el intendente o los funcionarios son inútiles”, agregó.

“Pero a la hora de pagar, metemos la mano en el bolsillo, silbamos y miramos arriba, pero qué fácil”, dijo Rodríguez y criticó la iniciativa legislativa del diputado Daniel Centurión (ANR- no cartista) que pretende prohibir el “apriete” a los contribuyentes. “Por esto, por exigir algo que corresponde al Municipio (sic), que es el pago de los impuestos. Por algo se llama impuesto. El impuesto no se cuestiona, se abona”, agregó.

Rodríguez puso como ejemplo a otras instituciones públicas como la ANDE o la Essap, donde ante la falta de pago se corta el servicio. Además, calificó de injusto que quienes estén al día con el pago de los impuestos municipales subsidien a aquellos a los que “no se les antoja pagar”.

“Apriete a comunes” surtió efecto, dice Nenecho

Consultado sobre el efecto que tuvo la implementación de estas “listas negras” sobre los contribuyentes “comunes” -las instituciones públicas no están incluidas-, Rodríguez dijo que solo “en el mes de marzo de este año, en relación con el mes de marzo del año pasado”, se recaudó un 33% más. “Eso implica, en el mes de marzo, unos G. 18.000 millones más en la recaudación, en relación con el año pasado. Si bien es cierto, seguimos con una recaudación baja (en comparación) a lo que nosotros queremos y pretendemos”, agregó el intendente.

Pese a que la ejecución presupuestaria de 2024, presentada por su propia administración, dice que los contribuyentes asuncenos cumplieron con el 97% de lo presupuestado en ingresos tributarios, Rodríguez insiste en culpar a los contribuyentes de la situación de la Comuna. “La deuda de los contribuyentes es de casi G. 5 billones, que vendría a ser tres a cuatro veces más (que) la deuda del Municipio (sic) en quince años, (que) alcanza cerca de G. 1,2 billones”, comparó.

Pese a la narrativa que intenta instalar el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), los ingresos que no estuvieron ni cerca de alcanzar lo presupuestado fueron, justamente, los que dependen de su gestión, entre ellos, el saldo inicial de bonos. Mientras que en la ejecución presupuestaria dice que deberían existir más de G. 506.000 millones, en las cuentas bancarias ya solo quedan G. 804 millones.

Rodríguez también tuvo baja recaudación en concepto de transferencias del Estado por royalties y juegos de azar. De los US$ 3,2 millones que pretendían recibir en estos conceptos, solo recibieron G. 482 millones. Este dinero sigue siendo retenido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como consecuencia de falta de transferencia del 15% del impuesto inmobiliario de parte de la Municipalidad de Asunción.

Asunción es inviable sin “cuenta única”, insiste Nenecho

El intendente de Asunción señaló que la baja recaudación no es un problema exclusivo de su administración y aseguró que la Municipalidad todavía viene “rengueando” por los efectos del año 2020, de la pandemia. “El Municipio (sic) recaudó muchísimo menos de la mitad de lo que tenía previsto”, insistió.

Rodríguez reconoció que, en el ejercicio 2024 gastó más de lo que recaudó. “Lo mismo pasó en el año 2020, G. 646.000 millones se recaudó, pero el costo de operatividad y de movimiento del municipio fue de cerca de G. 900.000 millones. Hagan ustedes sus ecuaciones, para ir viendo y para que no sigan publicando ’dónde están los G. 500.000 millones‘. O ustedes piensan que yo voy a meter la mano en mi bolsillo y poner esa plata que falta”, reclamó.

“Dentro de la figura de la “caja única”, por eso pudimos sostener el Municipio (sic) y prestar los servicios en el año 2020 de pandemia, por ejemplo”, dijo el intendente, en una nueva confesión de que , sin la “cuenta única”, la Municipalidad sería inviable. “El dinero es fungible, rota. Uno va utilizando y va cubriendo las necesidades en la medida que se presentan”, justificó.

Rodríguez se reafirmo, como lo hiciera la semana pasada Nelson Mora, su jefe de Gabinete, en que continuarán utilizando la figura de la “cuenta única”. La postura de la administración municipal contraría lo señalado por la propia Contraloría General de la República (CGR) que en su informe de julio de 2024 dijo expresamente que la modalidad no podía ser utilizada por los gobiernos municipales, porque “la Ley Orgánica Municipal prohíbe ejecutar dineros provenientes de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”. Estos hechos -denunciados por ABC- provocaron que la Contraloría remita la documentación a la Fiscalía, que todavía mantiene abierta una causa penal.