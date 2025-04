Nenecho recaudó menos del 50% de lo esperado en 2024: ¿culpa del contribuyente o mala gestión?

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) tuvo en 2024, según los documentos que obran en su informe de gestión al tercer cuatrimestre, una recaudación de US$ 141,8 millones (a G. 7.850 por dólar). La cifra representa apenas el 48% de los US$ 293 millones que había presupuestado recaudar hasta el 31 de diciembre del año pasado. Por su parte, la ejecución de su administración es de US$ 159,6 millones, lo que significa que gastó US$ 17,8 millones más de lo que recaudó.

Ese bajo porcentaje de recaudación de su presupuesto, sin embargo, no condice con los altos porcentajes de los ingresos tributarios, es decir, al pago de impuestos , patentes y tasas de los contribuyentes de Asunción. En todo el 2024, los asuncenos aportaron un total de US$ 123,7 millones, el equivalente al 97% de los US$ 127,3 millones que preveía recaudar la Comuna.

Lea más: Nenecho aplazado: infraestructura y recolección de basura, reclamos ciudadanos prioritarios

De esta cifra, US$ 46,7 millones corresponden a lo que los asuncenos pagaron en concepto de impuestos sobre la propiedad (inmobiliario, construcción, rodados, etc.). Esta cifra es el 97% de lo que la Comuna tenía previsto recaudar en ese concepto. El aporte de los propietarios de bienes, muebles e inmuebles, solo como ejemplo, que el que Rodríguez destinó al pago al personal contratado de la Municipalidad: US$ 48,8 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En concepto de patentes municipales, por ejemplo, los asuncenos aportaron US$ 21 millones, el 9,3% de los US$ 22,6 millones previstos para recaudar. En tanto, en el pago de tasas, de los US$ 34,6 millones que preveían recaudar, los asuncenos aportaron US$ 33,4 millones, el 96%. En otros ingresos tributarios, entre los que se cuenta las contribuciones para mantenimiento de pavimento y desagüe pluvial, los contribuyentes aportaron US$ 20 millones, el 110% de lo que ese había proyectado.

¿Dónde está el déficit?

A diferencia de la narrativa que intenta instalar el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), que culpa a los contribuyentes del estado calamitoso de la ciudad, los ingresos que no estuvieron ni cerca de alcanzar lo presupuestado fueron, justamente, los que dependen de su gestión.

La diferencia más notoria de todas está en el denominado saldo inicial de caja, concepto en el que el presupuesto vigente era de G. 521.782.818.133 (US$ 66,4 millones). En ese concepto, la recaudación total, según el mismo documento, es de apenas US$ 3 millones. El saldo inicial de caja incluía los G. 506.737.239.031 (US$ 64,5 millones) que aparecen como saldo de los bonos en la ejecución presupuestaria. Sin embargo, en las cuentas bancarias que corresponden a los bonos para obras ya solo quedan G. 804 millones.

Lea más: Nenecho, ¿y los G. 500.000 millones? Apenas quedan G. 804 millones en bonos para obras, según balance 2024

Otros ítems que demuestran la pésima gestión del intendente son los de transferencias corrientes (coparticipación del Estado) - en el que recaudó cero de los US$ 1,2 millones que pretendía tenía previsto- y el de transferencias de capital (royalties y juegos de azar), por el que esperaba recibir US$ 3,2 millones y recaudó apenas G. 482 millones. En estos ítems, Asunción no recibe transferencias debido a que tampoco transfiere el 15% de la recaudación del impuesto inmobiliario al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Rodríguez también mostró cifras bajas en otros ingresos no tributarios, como rentas de propiedad y arrendamiento de inmuebles de la Comuna. En el primero recaudó apenas el 53% de lo esperado, en tanto que en el segundo el 56%.

Priorizó salarios

Del análisis de los gastos que constan en los documentos de la rendición de cuentas al tercer cuatrimestre, se desprende que la prioridad absoluta estuvo en los servicios personales, con US$ 92,6 millones, el 60% de los US$ 159,6 millones ejecutados.

De este monto, a su vez, US$ 48,8 millones fueron destinados solo al personal contratado de la Municipalidad. La cifra representa una tercera parte de todo el dinero ejecutado por la comuna y es tres veces superior a los US$ 13,3 millones que se destinaron a obras.

Lea más: Nenecho gastó el 60% del presupuesto municipal en salarios

Si se compara lo que los asuncenos aportaron en tasas especiales, por los que deben recibir una contraprestación específica, como el mantenimiento de calles o la recolección de basura -dos de los principales reclamos de los asuncenos-, la gestión de Rodríguez está aplazada.

Solo en concepto de recolección, disposición y tratamiento final de residuos sólidos urbanos y limpieza de la vía pública, los contribuyentes capitalinos aportaron US$ 27,8 millones, por un servicio más que deficiente. En cuanto al mantenimiento de calles, los US$ 14 millones aportados por los ciudadanos no condicen con el estado actual de las vías públicas de Asunción.