Hospitales públicos: ¿Habilitarán plantas de oxígeno rechazadas?

La puesta en marcha de plantas de oxígeno instaladas en hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) mediante un acuerdo con el Banco Mundial, genera preocupación.

Según denuncias, estas instalaciones en el Hospital General Coronel Oviedo, Hospital Pediátrico Acosta Ñu y, Hospital Materno Infantil San Pablo, fueron rechazadas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES).

La resistencia a la habilitación de estas plantas generadoras de oxígeno medicinal se debe al incumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EETT) establecidas, particularmente por la utilización de compresores lubricados con aceite, según información a la que accedió ABC.

Según consta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la licitación con ID 402407 para la “Provisión e instalación con puesta en marcha de Plantas Generadoras de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPBS”, incluye también al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray y Hospital Regional de San Juan Bautista.

Consorcio Oxígeno Ecológico, que tiene como representante legal a Luis Federico González Gómez, es la empresa adjudicada, por un monto total de G. 33.250.000.000.

Plantas de oxígeno: esto respondió el Ministerio de Salud

Juan Marcelo Estigarribia, director general de Gabinete de Salud Pública, explicó a ABC que, efectivamente, un equipo de técnicos del Banco Mundial inició una visita a las plantas de oxígeno de Coronel Oviedo, San Pablo y Acosta Ñu.

“Esas plantas están montadas, pero todavía no están recepcionadas. Justamente por esos reparos que hubo por parte de la DGGIES, y esos ajustes que se tienen que hacer, es que todavía no están en funcionamiento. No están recepcionadas esas plantas por este impasse que estamos teniendo”, afirmó Estigarribia.

Según el director general de Gabinete, la visita de la misión del Banco Mundial empezó el lunes con las reuniones con los directores de Salud Pública, realizadas en el Hotel Presidente.

“Durante estas jornadas, trabajaron con relación a todo lo que son las estrategias, la revisión de los planes operativos, la revisión del cumplimiento de los componentes de este proyecto”, dijo.

Estigarribia confirmó también que las plantas en los hospitales mencionados no cumplían con los requisitos de la DGGIES.

“Se hizo una observación de que esas plantas no cumplían con los requisitos propuestos por la DGGIES, entonces esa obra todavía no fue entregada. Recién cuando nos digan que eso está en condiciones y, previa verificación por parte del equipo de la DGGIES, nosotros estaríamos en condiciones de determinar si eso se recibe o no”, aseguró el funcionario.

Estigarribia indicó que las visitas se están realizando hoy y que recién, tras verificar los avances de las obras, se podrá conocer si están ajustadas a los requisitos técnicos del Ministerio de Salud.