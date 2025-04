Tribunal no determinó quién ordenó el atropello a sede del PLRA en el 2017

El Tribunal de Sentencia que preside la jueza Lourdes Garcete e integran Manuel Aguirre y Rossana Maldonado concluyó que si bien el suboficial Gustavo Florentín no tenía una nota de servicio escrita para participar de los operativos del 31 de marzo de 2017, en el marco de las protestas contra el proyecto de enmienda constitucional que buscaba la reelección del entonces presidente Horacio Cartes; el mismo salió de la Comandancia de la Policía con conocimiento incluso de superiores que se encontraban allí, sin que nadie se oponga a su salida, según las imágenes presentadas como pruebas en el juicio oral.

“Llegamos a la certeza de que Gustavo Florentín dejó la sede de la Comandancia, desconocemos por orden de quién, pero efectivamente él participó de varios procedimientos antidisturbios la tarde del 31 de marzo hasta llegar a ubicarse en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico”, puntualizó la presidente del colegiado.

Respecto al arma utilizada por Florentín, la magistrada señaló que en los registros de Armería de la Comandancia no figura que se le haya entregado arma alguna al suboficial ahora condenado.

Agregó que un total de cinco armas de fuego y las vainas que fueron levantadas del local del PLRA fueron sometidas a pericia físico química y balísticas. Tres de ellas son escopetas Maverick de similares características, todas de color negro; la otra es una escopeta con culata de madera y la quinta es una escopeta Taurus que no tenía culata, según precisó.

Resaltó que el análisis de las vainas concluye que una de ellas fue percutida por el arma que estaba en posesión del suboficial Arnaldo Báez, sin embargo la misma corresponde a una munición de goma. Es decir, con esta prueba el tribunal descartó que el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana haya sido realizado por Báez, como argumentó la defensa y el propio Gustavo Florentín en su declaración.

Duda sobre arma utilizada

“Para nosotros como tribunal hay dudas sobre cuál de las escopetas es la que utilizó Gustavo Florentín. Las pruebas producidas no nos ayudan a despejar esa duda”, indicó la presidenta del Tribunal de Sentencia.

No obstante señaló que, si bien no pudieron establecer qué escopeta fue utilizada para disparar el proyectil que acabó con la vida de Rodrigo Quintana, existen otras pruebas que llevan a concluir que fue Gustavo Florentín quien realizó dicho disparo.

Sobre el punto agregó que con el vídeo que muestra el ingreso de los uniformados al PLRA, el Colegiado de Sentencia pudo determinar que la silueta del suboficial Gustavo Florentín fue la que realizó el disparo letal.

Hija de Quintana pide indagar desaparición de evidencias

La querella adhesiva, que al igual que el Ministerio Público había solicitado una condena a 25 años de cárcel para el suboficial Gustavo Florentín, pidió al Tribunal de Sentencia que remita a la Fiscalía los antecedentes de la desaparición de pruebas sobre la muerte de Rodrigo Quintana, para que se investigue al responsable.

El pedido fue hecho por la hija de Rodrigo Quintana a través de sus representantes legales, abogados Rossana Figueredo y Virgilio Ramírez, antes que el Colegiado de Sentencia se retirara a deliberar sobre la causa.

Como los jueces no se expidieron sobre el pedido al momento de dar a conocer la condena para el suboficial Gustavo Florentín, ambos representantes de la querella esperan que los jueces se pronuncien al respecto en la sentencia escrita.

El Tribunal de Sentencia informó que la sentencia en formato escrito estará a disposición de las partes el miércoles 23 de abril. Desde esa fecha corre el plazo de diez días hábiles para que se presente apelación.

Pruebas desaparecidas

La querella informó que de los elementos probatorios ofrecidos en la audiencia preliminar, se extraviaron los discos que contienen las imágenes de circuito cerrado de la sede del PLRA.

Otras evidencias que se extraviaron son el cruce de llamadas del celular del suboficial Gustavo Florentín y el CD con las imágenes del circuito cerrado de la Comandancia de la Policía.

“Ese no es mi muerto señor, yo no quiero ir a la cárcel”

En su declaración ante el Tribunal de Sentencia del caso Rodrigo Quintana, el suboficial Gustavo Florentín insistió en su inocencia. El ahora condenado afirmó que el entonces ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, pidió casa y dinero para que se declare culpable.

El uniformado dijo que el actual fiscal Lezcano le hizo la propuesta en una reunión que tuvo lugar en una oficina del departamento de Investigación de Delitos, en presencia del comisario Abel Cañete.

“Bueno, acá ocurrió un hecho grave y la prensa y la ciudadanía me están exigiendo un responsable y tenemos que presentar a un responsable. Yo te doy manutención a tu hija hasta los 18 años, una casa para ella y 120 millones para mantener”, habría dicho Lezcano, según Florentín.

El agente dice que le contestó: “Ese no es mi muerto señor, yo no quiero ir a la cárcel”, a lo que Lezcano le pidió que pensara mejor.

“No tengo nada que pensar señor, es la misma respuesta, yo no me quiero ir a la cárcel, yo tengo hija. No es mi muerto”, dijo el ahora condenado, según su declaración ante el Tribunal.

Florentín dijo que el propio Lezcano informó a la prensa que él había confesado el hecho, cosa que afirma, jamás ocurrió.

El uniformado, que tiene otros procesos por supuesto tráfico de drogas, asalto y violencia familiar, reveló que tiene su salario congelado a raíz de los sumarios que afronta.