Agobiante falta de medicinas: pacientes se unen en denuncia contra Salud Pública e IPS

Asociaciones paraguayas que aglomeran a pacientes con enfermedades catastróficas, lanzaron un comunicado conjunto lamentando la precaria situación sanitaria del país. Denuncian una agobiante carencia de medicamentos, además de la indiferencia del gobierno de Santiago Peña, que recientemente anunció con bombos y platillos la creación del primer “Catálogo Nacional de Medicamentos”.

Esta herramienta, según afirman, será de gran utilidad para acelerar las compras públicas, principalmente. Sin embargo, los pacientes que requieren de medicamentos vitales para sus tratamientos, denuncian la falta crónica de estos y la extrema burocracia que imponen, tanto el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) como el Instituto de Previsión Social (IPS).

En un comunicado firmado por nueve asociaciones, resaltan que la adquisición de medicamentos debe hacerse pensando en los pacientes, no en la burocracia.

Salud paraguaya: pacientes hablan de intereses particulares de autoridades

El comunicado está firmado por nueve asociaciones: Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Diesmelizantes (Apemed); Federación de Asociaciones de Pacientes del Paraguay (FAPPy); Asociación de Fibromialgia Paraguay (AFMPY); Asociación de Trasplantados del IPS (ATIPS); Fundación de Lupus del Paraguay (Fulupy); Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA); Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras (Fepper); Asociación Paraguaya de Miastenia Gravis (Apamig) y, Asociación Paraguaya De Inmunodeficiencias Primarias (APIDP).

En el documento, reclaman la falta de medicamentos para personas que se están tratando a causa de enfermedades catastróficas, como el cáncer, patologías autoinmunes y males poco frecuentes que amenazan la vida de los pacientes “como resultado de una visión sistémica enfermiza”.

“La burocracia y los intereses particulares de autoridades están por encima del principal derecho de todos los paraguayos y paraguayas: la vida. Esta lógica retorcida ya no puede ser tolerada, el IPS y el Ministerio de Salud deben adoptar políticas de previsión y abastecimiento que garanticen los tratamientos que pueden salvar la vida a miles de personas”, critican los pacientes.

Pacientes ya no pueden esperar por medicinas, dicen

En el comunicado, los pacientes que reclaman el desinterés de las autoridades sanitarias como María Teresa Barán, ministra de Salud, del doctor Jorge Brítez, presidente del IPS y, del presidente de la República, Santiago Peña, afirman que las personas diagnosticadas con una enfermedad como el cáncer u otra patología catalogada como catastrófica y, está bajo tratamiento, no pueden esperar por medicamentos ni trámites burocráticos.

“(El paciente) No tiene dos meses ni dos semanas para esperar que los burócratas sigan los trámites internos diseñados por ellos mismos que postergan la adquisición de medicamentos, para ahorrar dinero a costa de la vida de los pacientes”, reclaman las asociaciones.

En el caso de los pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, por ejemplo, refieren que estos están sin su medicación desde hace cinco meses y, expuestos a daños irreversible en las articulaciones, pulmones, sistema circulatorio y sistema nervioso.

Sistema obliga a recurrir a amparos judiciales, lamentan

En su comunicado, las asociaciones de pacientes cuestionan duramente que el sistema sanitario del Paraguay está construido para “obligar a quienes luchan por su vida a recurrir constantemente a recursos de amparo para sobrevivir es un sistema indiferente o cruel, centrado en planillas de excel en lugar de en la vida y el bienestar de las personas a quienes deben servir”.

El documento agrega que la población paraguaya es condenada a diario por el sistema de salud a todo tipo de sufrimiento innecesario y muertes prevenibles. “A la tortura de la incertidumbre y la desesperación por autoridades que se miran el ombligo y esbozan justificaciones endebles que ignoran el derecho más fundamental consagrado en la Constitución Nacional”, afirman.

Pacientes exigen reposición de medicinas faltantes

Los pacientes afirman que se niegan a aceptar como “normal” la agobiante situación sanitaria del país y, exigen:

La inmediata reposición de medicamentos faltantes.

La elaboración e implementación de un plan de adquisición y distribución de medicamentos eficiente que garantice el acceso a los tratamientos y su continuidad.

La transparencia en los procesos de compra y entrega de fármacos.

La priorización de la salud por encima de la burocracia e intereses administrativos.

“Las vidas de los pacientes no son sólo números en una planilla, y no valen menos que una mentirosa eficiencia financiera. El acceso a estos medicamentos no es un privilegio, sino un derecho, y es hora de que las autoridades lo comprendan y respeten”, puntualiza el comunicado.