Azara: Nenecho todavía no terminó recapado y algunos puntos ya muestran serios daños

El trabajo de recapado que la administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), realiza en la calle Azara ni siquiera terminó y algunos tramos de la importante vía ya vuelven a mostrar serios signos de deterioro. Lo más llamativo es que el daño es realizado por la propia acción de la Municipalidad, producto de las falencias en sus servicios.

El punto más notorio de ese deterioro se da en la esquina de Azara y José Rodó, en el barrio Bernardino Caballero. Allí, un ya “tradicional” vertedero irregular que se asienta en plena vereda, producto del pésimo servicio de recolección de basuras de la Municipalidad, es el dolor de cabeza de los vecinos, pero también de los usuarios de la calle Azara.

Una montaña de desperdicios se acumula en el lugar. Para limpiar, periódicamente funcionarios de la Municipalidad la colectan con maquinaria pesada. Producto de ese trabajo, la vereda ya no existe, porque se rompió con el peso de la máquina. El daño ya alcanzó incluso parte de la calzada, que desapareció entre el barro y la basura.

Además de la gran cantidad de desperdicios que se acumula en el lugar, la imagen de abandono se completa con una importante cantidad de agua que se acumula en el sitio, en parte producto del lixiviado que emana de los mismos desperdicios. El líquido, además de un nauseabundo olor que desprende, se convierte en un potencial riesgo de erosión del asfalto.

A casi tres meses, obra no termina

Los trabajos de recapado de esta importante vía de acceso al centro habían empezado el 24 de enero. A casi tres meses de esa fecha, hasta el viernes la obra seguía varada a unas cuadras del cruce con Brasil, a las puertas del microcentro capitalino.

Según había anunciado la Municipalidad, se tenía previsto el recapado de Azara desde Kubitschek hasta Acá Verá, un tramo de 580 metros por el cual la inversión aproximada era de G. 600 millones. En un tramo posterior, se informó que el recapado llegaría hasta la avenida Perú.

Tres meses después de iniciada la obra, ningún solo metro de los tramos ya concluidos fue intervenido con la señalización horizontal (pintura), pese a que en el portal de la Comuna se había especificado que se realizaría ese trabajo. Desde la comuna se informó que tanto los materiales utilizados como el personal operativo serían municipales.

A mediados de marzo, en un video subido por el intendente a sus redes sociales, Rodríguez había mostrado cómo elige “a dedo” las calles de la capital que serán intervenidas. En ese material, la directora general de Obras Municipales, Mirtha Acha, había dicho que las obras de la calle Azara continuarían hasta Colón, pero hasta ahora es solo una promesa.

Otros puntos de deterioro

Paralela a la calle Azara, Cerro Corá también muestra signos de deterioro en la intersección con la calle Rodó. Los motivos son idénticos, pues en ese punto, la vereda también es foco de acumulación de gran cantidad de desperdicios y en la recolección se termina dañando la calzada.

En ese lugar, las lujosas residencias y edificios, por las que los contribuyentes pagan costosos impuestos, contrastan fuertemente con la imagen de los desperdicios arrojados en plena vía pública. Eso, sin tener en cuenta los olores hediondos que inundan el ambiente.

Un poco más lejos, ya en el microcentro de Asunción, la imagen de deterioro de la ciudad también es palpable sobre la calle Benjamín Constant, entre 15 de agosto y 14 de mayo, a pasos del Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional.

Allí, la presencia de agua servida y enormes baches se ha vuelto una constante. La falta de señalización horizontal suma a la caótica imagen que tiene la ciudad de Asunción bajo la administración de Rodríguez.

Recaudó US$ 14 millones para arreglo de calles en 2024

En 2024, los asuncenos aportaron un total de US$ 14 millones en concepto de conservación de pavimentos. Esto contrasta fuertemente con el deterioro de las calles de la capital, algo que a diario los contribuyentes reclaman por diversos medios.

Según consta en los documentos de la rendición de cuentas al cierre de 2024, los contribuyentes asuncenos cumplieron en un 96% de lo que se tenía previsto recaudar en concepto de ingresos tributarios, con US$ 123 millones.

Esto incluyó además otros US$ 6 millones que aportaron en concepto de desagüe pluvial. De ese dinero, US$ 4,6 millones fueron recaudados en concepto de contribución para el fondo especial para la pavimentación, el desagüe pluvial y cloacal, producto de un convenio con la Essap. En tanto, los restantes US$ 1,3 millones fueron pagados en concepto de tasas por mantenimiento de desagüe pluvial, un servicio con el que más de la mitad de la ciudad no cuenta.