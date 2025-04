Dos exfiscales antidrogas, en juicio desde hoy en el caso “Minotauro”

El inicio del juicio oral y público a los exfiscales antidrogas Armando Cantero Fassino y Hugo Volpe Mazó, este último exviceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en el caso conocido como “Bolígrafos de Minotauro” está previsto para las 07:30 de hoy.

La acusación presentada contra Volpe es por supuesto cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, como autor; mientras que Cantero está acusado por supuesto soborno agravado, como cómplice.

El juzgamiento está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Jazmín Cáceres e integrado por Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

Según la hipótesis del Ministerio Público, en 2019 cuando Armando Cantero aún era fiscal y cumplía funciones en Pedro Juan Caballero, facilitó el contacto telefónico de su colega Hugo Volpe al abogado Edison Sánchez, quien tenía la representación del narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, para realizar trámites sobre una causa penal abierta en su contra a cargo de Volpe.

El abogado Sánchez luego contactó con el entonces fiscal Hugo Volpe, que cumplía funciones en la unidad antidrogas de Asunción, para pedir el archivo de la causa n.° 2550/2018, “Sergio de Arruda Quintiliano Neto y otros s/ Ley N° 1340/88 Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”.

Es así que bajo instrucciones de la pareja de Minotauro, María Alciris Cabral, Sánchez adquirió en Asunción una lapicera de edición limitada “Happy Holiday Meisterstück Le Petit Prince”, de la marca “Mont Blanc”, por G. 6.087.445.

El artículo lo dejó como agradecimiento al fiscal Volpe, según la Fiscalía. Luego Sánchez compró otro bolígrafo similar de Pedro Juan Caballero el cual entregó a Cantero, a quien también le habría entregado 10 mil reales como compensación por su ayuda, siempre de acuerdo con la acusación.

Fiscalía “ninguneó” diligencias solicitadas por la defensa de Hugo Volpe

El abogado Eduardo Royg, quien ejerce la defensa de Hugo Volpe en forma conjunta con la abogada Claudia Morys, reveló que la Fiscalía acusó a su representado sin haber realizado una serie de diligencias requeridas por la defensa.

“Hay diligencias directas que se solicitaron en diferentes ocasiones y que no se realizaron, incluso con disposición del Tribunal de Apelación. Desde nuestra perspectiva, el standar de sospecha no se sobrepasó, lo que comunicó Brasil como noticia criminis ahí quedó, no se investigó realmente”, explicó Royg.

En ese sentido, el profesional destacó que quedaron pendientes de realización las declaraciones testificales del entonces adjunto de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Marco Alcaraz y los fiscales Alicia Sapriza y Manuel Doldán.

Estas declaraciones son de fundamental importancia para la defensa, pues sostienen que Alcaraz podrá confirmar que estaba al tanto de la decisión de archivar la causa a “Minotauro”, la cual fue acordada en una reunión en que participaron los demás fiscales mencionados.

Royg recordó que la defensa incluso tuvo que recurrir a la Cámara de Apelación para solicitar la realización de dichas testificales y que pese a que el propio Tribunal de Apelación ordenó su realización, esto no se cumplió.

Declaraciones de agentes de la DEA, así como pedidos de informes solicitados a las autoridades brasileñas son las demás diligencias “ninguneadas” por el entonces fiscal Diego Arzamendia y que a criterio de la defensa, les privaron de la oportunidad de demostrar la inocencia de su defendido.

“Tenemos la esperanza de que en el juicio se pueda demostrar lo que pasó”, acotó Royg, tras lamentar el tiempo perdido para la realización de las diligencias requeridas ren forma reiterada desde el principio de la investigación.

Con donación, abogado de Minotauro logró salida alternativa

El abogado Edison Francisco Sánchez Benítez también fue procesado por el caso por soborno agravado y en junio del año pasado fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento por el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.

Para acceder a la salida abreviada, el letrado se comprometió a realizar una donación por un total de G. 15.000.000, que se distribuirán a la Unidad de Salud Familiar USF del hospital que funciona en el Policlínico del Barrio San Miguel de Villa Rica (Guairá) por la suma de G. 10.000.000 en un solo pago; así como la entrega de G. 1.000.000 a Juan Cuevas, quien debe someterse a una cirugía por una fractura de cadera; y el pago de G. 4.000.000 al Hogar de Ancianos “La Piedad”.

Minotauro cumple condena de 40 años de cárcel en cárcel de máxima seguridad

El narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, es considerado como uno de los integrantes de alto rango del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC). Minotauro, quien buscaba el dominio del tráfico de drogas en la frontera entre Paraguay y Brasil, fue detenido el 4 febrero de 2019, en el lujoso apartamento Marina Beach Towers, ubicado en el balneario Camboriú, Santa Catarina.

En setiembre de 2020, la justicia brasileña condenó a Minotauro a 40 años y nueve meses de prisión, al ser hallado culpable de liderar una red criminal que enviaba importantes cargas de cocaína al PCC. En la misma causa, su pareja y abogada, María Alcira Cabral Jara, acusada de cumplir funciones de líder en la red criminal, fue condenada a 20 años y 10 meses de cárcel, mientras que el piloto Emerson da Silva Lima fue sentenciado a 8 años y 4 meses de reclusión.

Sergio de Arruda Quintiliano, actualmente preso en una cárcel federal de máxima seguridad, está señalado como principal sospechoso de ser el mandante del asesinato a tiros de la abogada Laura Casuso y de otros cercanos al narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão.