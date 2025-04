Esto dijo el cardenal paraguayo antes de viajar al Vaticano para el funeral del Papa y el cónclave

Adalberto Martínez es el primer cardenal paraguayo que participará del Conclave para elegir a un nuevo Papa, tras el fallecimiento del Papa Francisco.

“Como país y todo el mundo católico cristiano, estamos de duelo por la partida del papa Francisco, que ha dejado un legado muy importante en el país y de hecho, ahora la sede está vacante, yo siempre digo, la sede estará vacante, pero no estamos huérfanos de su presencia y su legado tan importante que sigue vigente”, aseveró.

Destacó que muchos de los cardenales que participarán del funeral y posteriormente del cónclave, fueron designados por el Papa Francisco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En ese cónclave discernir en votación, en elecciones, quien será el próximo sucesor de Pedro, sucesor del Papa francisco también. También oración, porque realmente cuando nosotros hablamos de discernimiento, estamos hablando de conectarnos con el Espíritu Santo, quien guía a su iglesia”, refirió.

Lea más: Murió el papa Francisco a los 88 años

Cardenal paraguayo espera que conclave no sea muy largo

Adalberto Martínez contó que en los más de 2.000 años de la Iglesia Católica hubo cónclaves largos y otros breves, por lo que espera que este no se extienda mucho.

“Esperamos que este sea breve y que todos podamos acordar, cierto también que se nos da un tiempo para conocernos, el pensar de cada uno, y en ese sentido también poder discernir qué es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para la iglesia en los próximos años”, sostuvo.

Afirmó que la elección del Papa Francisco, que lo designó como cardenal, no fue un homenaje a su persona, sino al Paraguay, ya que el sumo pontífice tenía una relación muy estrecha con nuestro país.

“El papa Francisco es quien nos ha regalado un cardenal a Paraguay y yo siempre públicamente he dicho que no fue un homenaje a mi persona, sino al país, porque el papa tampoco me conocía mucho, digamos, nos conocimos en el 2015 cuando vino al Paraguay, estuvimos en el papamóvil, en el Ñu Guasú, ahí pudimos compartir un poco, después en la nunciatura, pero el homenaje es para el país que el ama tanto”, aseguró.

Lea más: Papa Francisco: así fue la visita de Jorge Bergoglio a Paraguay en 2015

Papa Francisco y su reivindicación a la mujer

El cardenal paraguayo destacó el amor que siempre sintió el Papa Francisco por Paraguay, lo que lo motivó a destacar siempre a la mujer paraguaya como la más gloriosa de América.

“Estando en Paraguay como sacerdote, y realmente valora mucho lo que ha sido la historia también del país, por eso pone muy en alto a la mujer paraguaya, ‘la más gloriosa de América’, siempre decía él, pero es porque él siente eso, de verdad y lo sintió estando como arzobispo en Buenos Aires, pero también como sucesor de Pedro, como Papa, ha querido ser también muy inclusivo con las mujeres, dándole cargos muy importantes, de relevancia, dentro de la curia romana”, destacó.

Al ser cardenal, Adalberto Martínez también está habilitado a ser electo como Papa, por lo que fue consultado si regresaría al país, a lo que respondió que es su deseo. También le preguntaron si es que deberían continuar las reformas en la Iglesia Católica iniciadas por Francisco.

“Yo creo que sí, han sido reformas muy importantes y necesarias para la iglesia, sobre todo lo que tiene que ver con la comunión de la iglesia. Realmente cuando Jesús forma a sus discípulos, no eran muchos, eran 12 discípulos, pero era una escuela de comunión alrededor de Jesús, para que podamos aprender del maestro, lo que significa el trato a las personas, y yo podría decir que Jesús vino a instaurar la cultura del buen trato”, expresó.

Lea más: El cónclave: paso a paso hasta el “Habemus Papam”

Fraternidad y buen trato

Agregó que deben aprender mucho de eso también como iglesia y saber perdonarse, perdonar, y una iglesia que también se abre y que quiere dar testimoniar con su ejemplo de que no hay mejor forma de convivencia que buscar la fraternidad, el buen trato entre las personas.

“Perdonar, perdonarse, y en ese sentido el diálogo es sumamente importante, y el Papa ha traído esa reforma de la sinodalidad, como se llama, para que podamos llegar a ciertos acuerdos y discernir también lo que quiere Dios quiere de la Iglesia hoy”, explicó.

Indicó que el Papa Francisco ha tenido detractores y los sigue teniendo, pero cree que eso debería superarse, sabiendo que somos humanos, podemos tener equivocaciones.

“Él sinceramente ha querido llevar a la iglesia por ese camino, también haciendo consultas con otros cardenales, creo que esta es una iniciativa muy de él, de tener un consejo asesor de personas que están muy cercanas a él, para consultar, para que no parezca que todo ha sido solo cuestión del Santo Padre”, aseveró.

Lea más: Así es el cónclave: el hermético rito de elección del papa en la Iglesia Católica

Francisco, el “Papa villero”

Martínez destacó que las instrucciones del Papa Francisco que tienen todos los obispos es la de ser buenos pastores.

“De hecho, ese es nuestra intención y buscar de privilegiar especialmente a los más necesitados, los pobres, los más vulnerables, por eso hemos querido tener también la primera misa como cardenal, aquí en Paraguay, en los bañados”, dijo.

Por último, contó que recordaron al Papa Francisco como un “Papa villero”, por su cercanía con las villas de Buenos Aires.

“Ayer nos recordamos mucho, el Papa también se bajó ahí, estuvo en Bañado Norte, en fin, ha sido un Papa villero, digamos, porque él privilegiaba también las villas en Buenos Aires y también, nosotros estamos para privilegiar a los indígenas, campesinos, personas como de hecho hace la iglesia en el Paraguay”, concluyó.