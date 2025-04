Video: Wiens sostiene que no robó con la Pasarela de Ñanduti

La Pasarela de Ñanduti, inaugurada en octubre del 2022 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que se encontraba a cargo de Arnoldo Wiens, generó todo tipo de dudas y polémicas, desde el cuestionamiento a las figuras, que no representaban al Ñanduti, y el costo final de la obra, que cuyo valor llegó a los G. 14.121 millones.

En la mañana de hoy, Arnoldo Wiens, a través de un video publicado en su red social X, respondió a preguntas que le realizaron sobre la famosa Pasarela del Ñanduti, remarcando que no robó de ninguna forma y que nunca hubo un informe que indique que valía menos.

P“Una de las tantas preguntas que me hicieron es si robé, con la famosa Pasarela de Ñanduti. La respuesta es sencilla y contundente, no. Yo no robé de ninguna forma”, sostiene en el arranque del video.

Luego explica: “La acusación nunca tuvo sustento y fue desestimada por los actores jurídicos y administrativos, que correspondían analizar toda la documentación, que siempre estuvo a disposición de las autoridades pertinentes”.

En otro momento, el exministro del MOPC apuntó: “En resumen sobre esta obra, podemos decir que se encuentra en un cien por ciento terminada, con recepción definitiva hace más de tres años. Nunca hubo un informe que justifique que valió menos, al contrario, hay dos auditorías internacionales realizadas, que validan los precios de venta que fueron adquiridos esa obra”.

“Hoy, esta obra, la Pasarela de Ñanduti, como es conocida, es un hito de acceso al Cardif, utilizándose diariamente por cientos de chicos que practican fútbol y para numerosos eventos que se realizan ahí”, sostuvo.

“Es una estructura única de más de 60 metros de luz y no existe otra obra de igual envergadura en el Paraguay. Fue la estrella en los juegos Odesur y otros eventos”, finalizó.