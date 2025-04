Equipos de espionaje: diputado Espínola revela nuevos datos

Pese a todos los cuestionamientos, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), dependiente de la Itaipú Binacional, continuará este viernes con el cuestionado proceso licitatorio para la adquisición de equipos de espionaje. El diputado Mauricio Espínola resaltó que son muchos los hechos que demuestran la gravedad de la situación.

Orden de Peña, coordinación con autoridades y pliego fabricado en Argentina

Destacó que, según sus fuentes, el propio presidente Santiago Peña fue quien dispuso que las compras se hagan directamente de ITTI y Tecnoma, firmas a las que él estuvo vinculado hasta hace apenas un mes. “Hablamos de la posibilidad de una simulación de actos jurídicos donde el presidente Santiago Peña se despoja de las acciones que él tenía en el Grupo ueno”, consideró sobre la venga de acciones.

Aseguró que es “profundamente alarmante” todo lo que se está viendo y que la firma que será adjudicada no tiene ninguna experiencia en el campo. Además, comentó que recientemente su fuente le reveló nuevos datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Lo que dice el titular de la Senad sobre compra de equipos de escucha y espionaje político

Por un lado, dijo que aparentemente el pliego de bases y condiciones fue elaborado en Argentina, pues en la Secretaría Nacional Antidrogas ni en el PTI hay especialistas en la materia. Indicó que en el documento que fue utilizado para el proceso licitatorio se utilizan palabras que son propias del vecino país, como, por ejemplo, en vez de indicar “cédula de identidad” colocaron “DNI” y otros términos más.

Además, detalló que recibió fotos y datos sobre reuniones que mantuvieron el titular de ITTI, Fernando Bazar, y Yaron Baratz, el presidente de la marca Septier, de Argentina, representada en Paraguay por ITTI. Mostró, por ejemplo, una foto de ambos directivos que se habría tomado en febrero del 2024, un año antes de la publicación del pliego de bases y condiciones.

También afirmó que el mismo representante de Septier acudió a las oficinas de la Senad en varias ocasiones. “Lo cual refuerza la posible coordinación previa de este proceso”, aseguró.

Lea más: Itaipú abrirá sobres para millonaria compra de equipos de espionaje

En ese contexto, hizo énfasis en que estos hechos demuestran que las especificaciones para la compra de equipos de espionaje dependió íntegramente de quiénes redactaron el pliego de bases y condiciones, pues ni Senad ni Itaipú tienen técnicos para revisar los detalles. “Lo cual representa algo muy grave”, expresó.

Denunció que buscan a su fuente

El parlamentario resaltó que son muchos los hechos que deben ser investigados y, además, comentó que hay en Itaipú una especie de cacería para buscar identificar a su fuente. “Hay una tremenda búsqueda”, aseguró.

Lea más: Lo que dice el titular de la Senad sobre compra de equipos de escucha y espionaje político

Recalcó que ahora las evidencias indican que el presidente Peña usa los gastos sociales para favorecer a empresas vinculadas a sus intereses. “El Presidente trabaja más para que el grupo Ueno gane dinero que la propia República del Paraguay”, lamentó.

“Creo que el impacto de estas irregularidades es profundamente alarmante, no solo pone en riesgo a la seguridad nacional de quienes no comulgan con el modelo de este gobierno, (la posibilidad) de filtrar información confidencial de un sistema de espionaje. También socava la confianza ciudadana en la Itaipú Binacional, evidenciando un posible esquema de favoritismo que beneficia a empresas per cápita del Presidente, reflexionó para ABC Cardinal.