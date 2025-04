Fraude en ingreso a IFD: MEC no tuvo fiscalizadores en pruebas, a pedido de los institutos

El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, confirmó a ABC que los exámenes de ingreso a Institutos de Formación Docente (IFD), realizados el 5 de abril, no contaron con fiscalizadores del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a pedido de la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa), presidida por la concejala y candidata a intendenta de Lambaré, Carolina González (ANR - cartista).

Las pruebas fueron anuladas en 28 IFD, 20 privados y 8 públicos, debido a un posible fraude detectado ante anomalías en las respuestas de los postulantes, que en miles de casos se repitieron hasta en los mismos errores. Además, la cartera educativa había recibido serias denuncias de una presunta filtración de los tests.

Al menos tres IFD privados de los que son investigados por esta situación, son propiedad de la familia de la edil Carolina González y su marido, el ex diputado Orlando Arévalo (ANR - cartista), quien debió renunciar a su puesto en la Cámara Baja luego de filtrarse sus chats con el extinto legislador de Pedro Juan Caballero, Lalo Gómez.

Debido a la posibilidad de fraude, 2.339 estudiantes deberán repetir las pruebas en los centros educativos afectados, el sábado 24 de mayo. Además, directivos y personas involucradas en las pruebas, están siendo investigadas por el MEC, que luego denunciará el caso ante la Fiscalía, había dicho el viceministro Mora días atrás.

Cómo fue el pedido de los IFD para controlar las pruebas, según Federico Mora

El viceministro Federico Mora expresó que, a diferencia de la prueba del año pasado, esta vez decidieron no tener fiscalizadores del MEC en las aulas de los IFD donde se tomaron las pruebas, luego de un pedido de los institutos, como el caso de la única asociación de IFD que existe en el país, la Asifodopa, presidida por Carolina González.

“Se accedió a ese pedido, que fue de los institutos de formación, porque el año pasado todos los aplicadores de las pruebas fueron puestos por el MEC, pero veníamos de una necesidad de ganar confianza mutua, luego de sacar una resolución ministerial que tiene muchísimas exigencias para ellos”, dijo.

El viceministro se refirió a la resolución N° 1951 del 12 de diciembre del 2024, “por la cual se aprueban mecanismos conducentes a un diseño de itinerario formativo del educador, por la vía de la articulación e integración de programas de formación docente con el nivel de pregrado con el nivel de grado”.

La normativa, básicamente, es la que cierra temporalmente, a partir del 2026, la enseñanza, en los IFD, de docencia para el primer y segundo ciclos de la Escolar Básica, debido a que según el MEC, hay saturación en la oferta del profesorado para la primaria, no así en el nivel inicial y en la educación media, que requiere de catedráticos.

Se comprometió la confianza con los IFD, lamentó Federico Mora

Mora afirmó que, tras el pedido de los IFD de controlar ellos mismos las pruebas, sin intermediarios del MEC, y ante la supuesta filtración de exámenes, “se rompe la cadena de trazabilidad, nosotros vemos que hay una confianza comprometida cuanto menos”.

“Veníamos de una necesidad de confianza mutua. Por la nueva resolución me habían llamado inclusive de autoritario, de todo me llamaron en ese momento. Entonces ellos me piden, me dicen que vamos a trabajar en conjunto, que ellos querían como dueños de casa colaborar en el proceso”, insistió el viceministro del MEC.

Agregó que lo más llamativo del caso es que cada institución formalizó y declaró su listado de aplicadores de las pruebas. “Tenemos toda la información de absolutamente todos los que participaron en este proceso, que todo va a ir a una investigación formal de la Fiscalía”, aseguró.

Institutos investigados por fraude, vinculados a familia de Arévalo Zielanko

El IFD Santa Teresita, ubicado en el distrito de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná, es uno de los establecimientos investigados por el MEC. El local figura a nombre de la concejala de Lambaré, Carolina González Pérez, esposa de Orlando Arévalo Zielanko.

Otro instituto a cargo de la edil lambareña y donde también hubo supuesto fraude en las pruebas, es el IFD Nuestra Señora Stella Marys, ubicado en el distrito de Itakyry, también en Alto Paraná.

Por último, figura el IFD Virgen de Schoenstatt, de Ciudad del Este, cuya directora propietaria es Gloria Natividad Arévalo González, hija del ex congresista y de González Pérez.

Funcionaria con cargo en el MEC, mejor amiga de concejala de Lambaré

Otro vínculo que compromete a la familia Arévalo - González es que la actual directora de Formación del Educador del MEC, quien remite pedidos de aprobación de IFD es Noelia Portillo Sanabria, una de las mejoras amigas y ex secretaria de Carolina González en uno de estos centros educativos.

La resolución 707 del 4 de octubre del 2023, por la cual se reconoce a la hija de Orlando Arévalo, Gloria Arévalo González, como directora propietaria del IFD “Virgen de Schoenstatt”, se realizó a pedido de Noelia Portillo.