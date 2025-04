Posible fraude: directores presentarán denuncia ante Fiscalía

De un total de 77 institutos de formación docente donde se tomaron los exámenes de ingreso, en 28 se detectaron presuntas irregularidades, según informaron desde el Viceministerio de Educación Superior.

Entre los centros en la mira, 20 pertenecen al sector privado, entre estos instituciones relacionadas con la concejala de Lambaré Carolina González (HC), esposa de Orlando Arévalo, quien renunció como diputado.

El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Mareco, anunció que esta mañana prevén presentar una denuncia penal ante la Fiscalía para que esta intervenga ante el presunto fraude en los exámenes de postulación docente.

Buscan sanción para responsables

Mareco advirtió que buscan que aquellos responsables de las instituciones en la mira reciban sanción penal en caso de que corresponda.

“Estamos muy mal, el gremio de directores no va a apañar ningún fraude. Caiga quien caiga, vamos a estar detrás. Si el MEC no nos ayuda, lo vamos a hacer con la Fiscalía. No vamos a dejar en el oparei”, dijo.

También anunció que prevén presentar otra nota ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que este presente en no más de 48 horas el avance sobre la investigación que iniciaron sobre el presunto fraude en los exámenes

En total, 2.339 son los postulantes a institutos de formación docente que deberán rendir nuevamente por sospechas de fraude en pruebas que fueron anuladas.