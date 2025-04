Tras denuncia de supuesto fraude, Carolina González intima con escribano a viceministro

Mediante un escribano, la concejala de Lambaré Carolina González, esposa del exdiputado Orlando Arévalo, intimó al viceministro de Educación Superior, Federico Mora, para que ratifique o rectifique la denuncia de supuesto fraude en los IFD.

“Estoy viniendo en representación de la Asociación de Institutos de Formación docente del Paraguay a solicitud de la señora Graciela Carolina González Pérez, quien es la presidenta actual, a los efectos de intimar formalmente al señor Federico Mora, el señor viceministro de Educación por unas manifestaciones”, explicó el escribano Rodrigo Guerrero.

El escribano aclaró que las manifestaciones de Mora serían las mismas en donde informa de fraude en el ingreso a los IFD, donde el MEC no tuvo fiscalizadores en las pruebas a pedido de los institutos.

“En ese sentido es donde mis requirentes en sí se sienten agraviados por las manifestaciones hechas por el señor Federico Mora y solicitan la intimación formal, solicitando que en caso de que existan pruebas, porque hizo referencia a que había una nota solicitada por la asociación y verdaderamente ellos manifiestan no haber hecho ninguna nota”, sostuvo.

Asociación de IFD negó pedir exclusión de fiscalizadores

El escribano fue consultado si es que la Asociación de IFD niega que haya solicitado formalmente la exclusión de fiscalizadores del MEC, a lo que respondió que sí.

“Ellos están negando e indican realmente que no tuvieron intervención en ese aspecto, solicitando la no intervención o la ausencia de fiscalizadores por parte del MEC. Según las manifestaciones suyas, no existe una nota tal, y lo que solicita en todo caso en esta intimación es principalmente si existe o no documentación oficial donde conste oficialmente la solicitud de la Asociación de IFD del Paraguay”, detalló.

El escribano señaló que la Asociación de IFD exige que el viceministro se rectifique públicamente de las declaraciones realizadas, si no cuenta con tal respaldo documental aclarando que la asociación no solicitó la ausencia de fiscalizadores, y también solicita que aclare el contexto completo de las decisiones tomadas, respecto a la supervisión de las pruebas de ingreso, especificando qué autoridad tomó la determinación de prescindir de fiscalizadores del MEC.

“La asociación lo que pide es que se esclarezca en todo caso, ellos manifiestan no haber tenido intervención, no haber presentado una nota, directamente para prescindir de fiscalizadores del MEC, y en todo caso que se pueda esclarecer si es que hubo alguna autoridad verdaderamente y quién fue la que haya solicitado la no intervención”, concluyó.

Agregó que el viceministro Mora no lo recibió y le hizo llegar a través de un abogado del MEC que no haría declaraciones. Aclaró que el acta notarial sería utilizada solo en caso de que la asociación decida iniciar un proceso judicial, el cual no se descarta.