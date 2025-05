Informe de Superintendencia de Salud refleja la realidad de todas las terapias, dice Iramain

El informe de auditoría realizado por la Superintendencia de Salud revela una precipitada habilitación de la terapia neonatal del Hospital Regional de Villarrica, propiciando esto la muerte de un recién nacido.

Al respecto, el senador Ignacio Iramain Chilavert comentó que personalmente estuvo visitando hospitales para observar la realidad con respecto a las terapias y apuntó que muchas inauguraciones se hacen más con tinte político.

“Por primera vez he leído el informe completo de la Superintendencia de Salud. Yo he recorrido los hospitales, he visto las terapias intensivas a los efectos de empaparme mejor de las cosas que pasan cuando no se está presionado por los medios”, explicó el senador.

Haciendo una reflexión de lo que observó, indicó: “El problema es grave. Yo simplemente certifiqué que es así como se está diciendo. Los problemas de las terapias intensivas en Paraguay se ven claramente sobre todo en invierno, cuando es un vía crucis conseguir una cama para un paciente".

En otro momento, Iramain apuntó al presupuesto que recibe salud, con el que es imposible realizar las inversiones adecuadas. “Se podrán tener las equipaciones, que en su mayoría son donaciones, se podrá tener toda la imagenología, que muchas veces no funciona, y se podrá tener toda la tecnología, que muchas veces son deficientes. ¿Pero dónde está la capacitación de la gente? ¿Cuántos terapistas tenemos?“.

Seguido expresó: “No es solamente cuestión de inaugurar hospitales que muchas veces son más un negociado que realmente una necesidad. No tenemos un sistema unificado de salud”.

Cuestiones políticas

Para el senador, muchas de las inauguraciones que se realizan son por razones políticas. “Acá vemos claramente como la política se inmiscuye en los aspectos técnicos y profesionales que debieran funcionar de manera independiente, porque tienen que ser personas competentes las que deben estar al frente”.

Luego profundizó: “Meten operadores políticos, inauguran en momentos que no son debidos, no funcionan como tienen que funcionar, no adoptan todos los requerimientos que se les recomienda como infraestructura. Es lapidario el informe y es el de todas las terapias”.

“El personal de blanco comprometido, trata de suplir todas las falencias con su voluntad de trabajo, pero muchas veces no puede hacerlo. Se muere el paciente porque, simplemente, el sistema no les protege”, remarcó.

“Las cosas no están bien hechas y por eso aumentan las infecciones hospitalarias y como no van a haber deficiencias en la cobertura asistencial, si las condiciones físicas no están dadas”, concluyó.