Exconsejero técnico de la EBY sobre su destitución: “No lo veía venir”

La salida del ingeniero Ángel María Recalde del Consejo de Administración de Yacyretá generó críticas desde varios sectores, puesto que era el único técnico en la mesa. Al respecto, el mismo hoy confirmó que se enteró de su destitución recién el pasado 2 de mayo, por comunicación del vicepresidente Pedro Alliana.

“Yo no renuncié, pero sí me enteré de esto. El presidente en ejercicio (Alliana) me comentó la semana pasada, le dije que no había problema (...) No me dio alguna explicación. Yo entiendo esto, tengo ya mis años en el sector público y siempre tuve la mentalidad de que, a partir de uno asume algo importante, tiene que estar preparado para salir de ese cargo al día siguiente”, expresó.

Señaló que la comunicación le tomó por sorpresa y desconoce los motivos de su destitución. “No lo veía venir, normalmente se filtran las informaciones, pero esta vez no me enteré de nada”, indicó.

Con respecto a si tiene alguna sospecha del motivo, indicó que lo único que tiene son presunciones, pero no puede confirmar nada. “Yo no salí por haber realizado mal las tareas, pero fueron por otros motivos. Hasta pensé que a alguien le molestó algún comentario que hice”, declaró esta mañana en la 1080 AM.

Expresó que el motivo de su destitución es "la pregunta del millón", pero supone que en “algún momento” se va a enterar. “El que entra por política, sale por política, entonces creo que está enmarcado en ese refrán. Me imagino algunas cosas, pero no puedo poner sobre el tapete cosas de mi imaginación”, añadió.

Ni siquiera habló con el Presidente

Aseguró que no quedó en malos términos con el Gobierno y todavía ni siquiera habló con Santiago Peña, pues no quiere que se considere que se aferra al cargo. Aseguró que la conversación era muy fluida con el Presidente, pero a pesar de ello aún no hablaron sobre su destitución.

“Alliana me llamó muy amablemente, quedamos con muy buena relación con el vicepresidente”, afirmó.

En otro momento, el ingeniero Recalde indicó que no recibió ninguna propuesta para ocupar otro cargo dentro del ámbito público. “Espero que no, yo entré en este tema porque cuando el presidente me pidió me dijo ‘quiero que me ayudes en este lugar’. Y yo tenía todavía ganas de hacer cosas, le dije: ‘bueno, está bien, tengo que convencerle a mi familia’”, expresó.

En reemplazo del ingeniero Recalde, todavía durante la ausencia de Santiago Peña, el Vicepresidente Alliana nombró al ex viceministro de Atención Integral de Salud, Miguel María Olmedo, como miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

EBY se endeuda y Argentina no paga sus deudas

En otro momento, habló sobre la última visita del Presidente de Argentina, Javier Milei, y dijo que había muchas expectativas respecto a un acuerdo para el pago de la millonaria deuda del vecino país en la Entidad Binacional Yacyretá. Recordó que ya se llegó a un acuerdo y el acta está listo, pero el mandatario del vecino país no define los pagos vía decreto, como se requiere.

Haciendo un análisis sobre la situación de la entidad binacional, explicó que desde el 2023 Argentina empezó a disminuir sus pagos por la compra de energía, por lo que la EBY tuvo que buscar otros recursos y se endeudó.

“Se comenzó a utilizar eso (la deuda) y se llevó a valores importantes de deudas, más o menos 100 millones de dólares eran, hoy está peor, porque no se está recibiendo prácticamente (pagos de Argentina), se recibe a cuenta gotas y la demanda de la ANDE en esta época del año no justifica adquirir mucho. La situación desde el punto de vista financiero es complicada”, manifestó.

El ingeniero Recalde planteó que el Gobierno de Paraguay debe enviar una comitiva a la Argentina y definir esta cuestión. “Creo que tiene que haber una suerte de incursión del Gobierno, de ir a hablar y decir, esto arreglamos o no y si existe duda, que se diga bueno vamos a retirar el 50% de lo que produce la central y que pague la ANDE lo que ya se comprometió a pagar, que es de 28 dólares, con eso no se va a solucionar el problema, pero por lo menos se va a tener para pagar salarios y honrar deudas”, añadió.

