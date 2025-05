Abogados de Pedro Juan Caballero repudian crimen de Gustavo Medina

La Asociación de Mujeres Abogadas del Amambay (AMAA) expresó su solidaridad con la familia del abogado Gustavo Medina Carneiro (39), condenó la violencia y pidió el esclarecimiento del crimen.

“Exigiremos sin descanso el esclarecimiento de los hechos de violencia”, señala parte del comunicado emitido por el gremio integrado exclusivamente por profesionales de Derecho del género femenino.

Por su parte, la Asociación de Abogados del Amambay (AAA) lamentó el atentado mortal sufrido por Medina Carneiro, pidió una investigación exhaustiva no solo para el esclarecimiento de este crimen sino de otros crímenes en los que murieron abogados. En ese sentido recordó los asesinatos de otros profesionales del Derecho como Néstor Ramón Echeverría, Gladys Victoria Báez, Elenio Manuel Acosta González, Joel Villalba y Rodolfo Pereira, todos ocurridos en Pedro Juan Caballero.

Impera la certeza de la impunidad en Pedro Juan, asevera abogado

El abogado Eutavio Larrea, presidente de la Asociación de Abogados del Amambay (AAA) afirmó que en Pedro Juan Caballero impera una certeza de la impunidad.

“La mayoría de los homicidios no son aclarados; las organizaciones mafiosas saben que si matan no va a pasar nada con ellos, no habrá acción, las autoridades no actúan y esa impunidad es la que genera más violencia”, señaló.

“Pedimos el esclarecimiento del crimen de Gustavo y de los otros casos”, agregó el presidente del gremio de los abogados.