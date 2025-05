Ministerio Público sigue sin intervenir en caso de ciberataque

El caso ciberataque fue confirmado por Gustavo Villate, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Este hecho terminó afectando a un total de 11 instituciones públicas. Al respecto, desde la Fiscalía informaron que aún no se iniciaron labores investigativas relacionadas.

Fuentes de la Fiscalía informaron a nuestro diario que, hasta el momento se emitió resolución alguna desde la Fiscalía General del Estado (FGE) que disponga la apertura de una causa penal. Pues, en este caso es el fiscal general Emiliano Rolón quien debe resolver esa cuestión.

Lea más: Nuevo ciberataque sería “una de las filtraciones de datos más grandes del país”, según experto

Así también señalaron que tampoco hay antecedentes remitidos a alguna de las unidades especializadas y, menos denuncia oficial ante la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las instituciones vulneradas por el ataque informático son: Ministerio de Justicia; Ministerio de Salud; Cámara de Diputados; Presidencia de la República; Secretaría Nacional de Deportes; Dirección Nacional de Meteorología; Ministerio de Trabajo; Ministerio de la Niñez y Adolescencia; Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP); Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales y Gabinete Militar.

Lea más: Duras críticas al cartismo y ni MITIC tiene claro el proyecto de datos personales

Actuación del Ministerio Público

De acuerdo con lo que indican las normas paraguayas vigentes, el ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público (artículo 14 del Código Procesal Penal).

En tal sentido, el artículo 18 del CPP, también señala sobre la legalidad, que es “el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que hayan suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos”.

Lea más: Duras críticas al cartismo y ni Mitic tiene claro el proyecto de datos personales

Igualmente, en el artículo 5 de la Ley N° 1562 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, habla de la “oficiosidad” y “obligatoriedad” que recaen sobre la institución de la acción penal.

Dicho punto normativo señala que “en el ejercicio de la acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio, sin necesidad de solicitud o impulso, salvo los hechos punibles que requieran instancia de parte”.

“La persecución penal de los hechos punibles de acción pública será promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por la ley”, agrega el artículo.

Lea más: Nuevo ciberataque sería “una de las filtraciones de datos más grandes del país”, según experto

Mitic preocupado por datos vulnerados

El ministro señaló los hackers, en la mayoría de estas instituciones, lo que hicieron fue hallar una vulneración en la web e ingresar para hacer un “cambio en la imagen”. No obstante, resaltó que preocupa el acceso a datos del Ministerio de Salud.

“El que consideramos un poco más sensible es el tema de Salud, que es una filtración de datos en particular, no fue cambio de imagen institucional. Estamos en una etapa de análisis”, manifestó.

Confirmó que se vulneraron datos de la ciudadanía, específicamente relacionados al sistema de vacunación; es decir, accedieron a todos los datos brindados por los ciudadanos cuando se vacunaron.

Lea más: ¿Qué implica la filtración y venta de datos de paraguayos?

“Estamos en etapa de investigación, pero, a priori, son datos relacionados con la información de vacunación. Son datos personales“, recalcó.

Sobre los usos que se pueden dar a esos datos, explicó que generalmente este tipo de ciberataques se hacen por dos fines: en algunos casos se accede a las páginas para luego pedir un rescate, pero en la mayoría de los casos se buscan datos para usurpación de identidad y estafas o robos.