Pacientes con artritis sin medicamentos reiteran reclamo al IPS

Pacientes con artritis volvieron a manifestar su descontento luego de meses de falta de provisión de costosos medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) y reiteraron que se plantean la posibilidad de presentar un recurso de amparo para acceder a sus fármacos.

Laura Aguilera, de la Asociación de Guerreros de la Artritis, indicó que desde octubre del año pasado hay carencia del fármaco adalimumab y otros dos medicamentos “biosimilares” para el tratamiento de esa enfermedad degenerativa se entregan solo de forma intermitente.

Señaló que estos medicamentos deben aplicarse de forma semanal o quincenal.

Estos medicamentos tienen un costo mensual de entre 2.000 y 2.500 dólares, por lo que es virtualmente imposible que los pacientes puedan adquirirlos por cuenta propia.

Pacientes afectados en su calidad de vida

Más de 300 pacientes del IPS están sin medicamentos y la situación afecta su calidad de vida, indicó Aguilera.

“Son tratamientos de por vida; la artritis es una enfermedad que no se cura”, subrayó.

“Desde octubre no recibo y mi calidad de vida está disminuyendo, a la mañana no me puedo levantar sola, necesito horas para reponerme, no puedo hacer mis actividades normalmente”, agregó Marta Olmedo, también paciente con artritis.