Opama rechaza proyecto de ley de eliminación del subsidio al transporte público

El senador Líder Amarilla (PLRA) presentó este martes un proyecto de ley para prohibir el subsidio al transporte público en el área metropolitana. Entre sus alegatos, sostiene que atenta contra principios constitucionales y que el servicio ofrecido por los empresarios beneficiarios es precario.

Por su parte, Griselda Yudice, dirigente de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA), dice que pedirán el rechazo del proyecto de ley de eliminación del subsidio al transporte público de pasajero.

“Para nada es una solución, porque en ninguna parte se habla de cómo vamos a mejorar el servicio. Lo que nosotros necesitamos es que el Viceministerio de Transporte aumente la frecuencia, tenga un plan de renovación de la flota. Que los horarios se cumplan, que se saquen de circulación los buses chatarras y que mejore el tráfico, para que las horas de viajes no sean tan largas”, señaló la dirigente de OPAMA.

A renglón seguido sostuvo: ¿Cómo va a mejorar el tráfico? Solo con una mayor inversión en transporte público".

Uno de los argumentos del senador Amarilla es que no se justifica semejante inversión ante tan pésimo servicio. Ante esa postura, Yudice respondió: “Acá hay dos aristas. El subsidio cubre el pasaje, para que los pasajeros no paguen el monto total de la tarifa técnica. Acá la incapacidad es del Viceministerio de Transporte que no puede controlar y no puede exigir que estas empresas cumplan en lo que respecta a servicio".

Luego remarcó: “Para mejorar realmente el servicio de transporte, el Viceministerio tiene que tener la voluntad y la capacidad de planificar. No podemos seguir con este sistema de buses que está completamente desfasado e ineficiente".

Falta de voluntad

En otro momento, la dirigente de Opama manifestó que el Viceministerio tiene todas las propuestas para mejorar esto. “Carriles exclusivos, renovación de la flota, reingeniería de los itinerarios y la gobernanza, que genera un verdadero caos en las calles”.

“Menos dinero no significa mejor calidad del servicio, que es lo que necesitamos. Lo que sí necesitamos es que este Gobierno tenga la voluntad de atender esta penuria que viven a diario los pasajeros”, finalizó.