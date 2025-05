“Nenecho no es bienvenido”: ciudadanos piden intervención de la Comuna de Asunción

“Nenecho no es bienvenido” y “Si a la intervención” rezan los más de cien pasacalles y columneros que colocaron vecinos de varios barrios de Asunción que se agruparon y organizaron en el grupo “Defendamos Asunción” y que piden la intervención de la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Estamos 100 miembros en WhatsApp y esa cantidad aproximada de adherentes que apoyan en redes y/ o indirectamente. Esta organización nace en Bañado Norte, gracias a Enrique Wagener, quien defendió a un grupo de vecinos de la Costanera Norte que estaban siendo imputados por supuesta invasión y dejados a su suerte por los ‘dueños’ y por las autoridades municipales”, indicó Natalia Ortiz, una de las integrantes.

Contó que Enrique Wagener dio asistencia jurídica y acompañamiento gratuito a las familias afectadas en el bañado norte, ayudándoles a informarse mejor de sus derechos territoriales mediante charlas informativas con en diferentes barrios de la zona, lo que hizo que la plataforma ciudadana Defendamos Asunción crezca y hoy se consolide como organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“También nos involucramos ante la necesidad de transparencia ante las constantes noticias sobre hechos de corrupción en el Municipio, exigiendo a la Fiscalía General de la República que tome cartas en el asunto. Como ciudadanos asuncenos, no podemos mirar con indiferencia el manoseo a los recursos municipales y el abandono en que se encuentra la ciudad capital”, expresó la presidenta del Tribunal Electoral Independiente de la Coordinadora de Comisiones Vecinales del Centro Municipal Número 2 Oñondivepa.

Lea más: Municipalidad de Asunción: denuncia penal por corrupción apunta a Nenecho y 14 concejales

Vecinos sufren represalias

La mujer contó que a raíz de la denuncia pública que realizaron, los vecinos y comisiones vecinales sufren represalias por parte de la Municipalidad, ya que asegura que el proceso en el que estaban trabajando desde una mesa de trabajo con directores de la municipalidad y con hasta el propio intendente, por el tema de catastro para regularizar sus tierras, está trabado.

“No nos responde la directora de Catastro y se quedó a medias, no sabemos si va a continuar. También la construcción de un muro de contención en el barrio Santa Rosa. No nos dan explicaciones y esos trabajos son inherentes a las gestiones municipales. Nosotros como vecinalistas solo pedimos que hagan lo suyo para poder regularizar nuestra situación como pobladores del bañado norte”, sostuvo.

Agregó que los vecinos trabajan por el bien común de los barrios y ad honorem, mientras que la municipalidad, en vez de ayudar, traba las tareas que les corresponde.

“Totalmente incoherente este Intendente, en las redes alaba a las comisiones vecinales y en la realidad nos ningunean, nos persiguen y nos traban. Es algo totalmente antagónico y lamentable”, concluyó.