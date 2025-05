Concejales darán seguimiento a pedido de intervención de Asunción

En su sesión ordinaria de este miércoles, la Junta Municipal de Asunción decidió constituir una comisión especial que haga seguimiento del pedido de intervención a la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La propuesta fue hecha por la concejala Rosanna Rolón (ANR- independiente).

En su exposición de motivos, la concejala explicó que pese a no tener participación activa en el proceso, considera que por tratarse de graves irregularidades sindicadas a la Intendencia, sería importante que la Junta Municipal esté al tanto de lo que suceda con el proceso.

Lea más: Asunción: Junta no aprobará millonario préstamo a Nenecho hasta que se resuelva intervención

“También nosotros tenemos que poder enterarnos de lo que está sucediendo y no ser unos meros observadores. Ese dictamen de la Contraloría (General de la República) demuestra que existen irregularidades, desprolijidades y que son graves (...) Es importante que tengamos, no una intervención específica, porque la ley eso no establece, sino que sí podemos tener una comisión que pueda hacer ese seguimiento”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rolón señaló que por su carácter público, estos representantes podrían ir solicitando información en cada paso del proceso, a modo de que la Junta Municipal no esté ajena a los acontecimientos. Pese a no conseguir en un primer momento la cantidad de votos necesarios, ante un pedido de reconsideración, se aprobó la minuta.

Cinco concejales seguirán proceso de intervención

La nueva comisión especial fue integrada de forma voluntaria por los concejales:

Rosanna Rolón (ANR- independiente)

Álvaro Grau (PPQ)

Javier Pintos (ANR-cartista)

Miguel Sosa (ANR-cartista), y

Félix Ayala (PLRA).

El concejal Humberto Blasco (PLRA) señaló la importancia de que estos representantes puedan actuar como voceros, en caso de que la Cámara de Diputados convoque a la Junta Municipal para escuchar su posicionamiento.

Lea más: Cartismo acelera proceso de intervención y con una extra conforman comisión

El pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, al igual que la de Ciudad del Este, muestra un acelerado tratamiento en la Cámara de Diputados. Ayer martes, a dos minutos de dar ingreso a los pedidos de intervención, la bancada cartista solicitó una sesión extra para conformar las comisiones para acelerar el proceso.

Los opositores intentaron, sin éxito, frenar el atropello cartista, que incluso pidió el cierre de debate y censuró a las voces disidentes en la cámara baja.