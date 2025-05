Asunción: Junta no aprobará millonario préstamo a Nenecho hasta que se resuelva intervención

Por unanimidad, la Junta Municipal de Asunción decidió aprobar en la sesión ordinaria de este miércoles una minuta en la que exigieron al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), explicaciones con respecto al pedido de prórroga de pago de cuotas de los bonos que envió el martes a la Bolsa de Valores de Asunción. La minuta fue propuesta del concejal Álvaro Grau (PPQ), quien acusó al intendente de tener un comportamiento conducente a la quiebra.

Grau se ratificó en señalar que el intendente no tiene atribuciones para prorrogar el pago sin la autorización de la Junta Municipal que autorice el pago de los intereses que generará esa acción. El concejal opositor explicó que esta acción del intendente no solo afectará a la cuota de intereses por los bonos por G. 15.123 millones que vencía el 27 de mayo, sino que podría alcanzar a los siguientes vencimientos. Grau mostró que solo hasta el 21 de julio -en casi dos meses- la Municipalidad debe intereses por más de G. 50.334 millones.

“Cuando vos tenés una proyección de recaudación que no supera los G. 50.000 millones en un mes, que Nenecho sabía que no se iba a recaudar la plata que se iba a necesitar para pagar estos intereses de bonos, y así mismo forzó la maquinaria económica, le forzó a la Junta Municipal y le terminaron aprobando la emisión de bonos. Esto se llama conducta conducente a la quiebra”, dijo Grau.

El concejal opositor propuso y fue aprobado que el pleno de la Junta Municipal le pida al intendente una "explicación formal con carácter resolutivo sobre el permiso ilegal que él se autoatribuyó para prorrogar el pago a la Bolsa de Valores y que venga con su dictamen jurídico. Que eso sea remitido en un plazo no mayor de 8 días a la Junta Municipal”, agregó el edil.

Nenecho, en cesación de pagos, dice Grau

El concejal Álvaro Grau (PPQ) calificó la comunicación del intendente como una cesación de pagos. “Endeudándose la Municipalidad a un nivel más alto de lo que le ingresa, es la receta perfecta para el colapso financiero. Es el segundo año consecutivo que estamos viendo que la Municipalidad no está pudiendo cumplir con las deudas. Cualquiera que entienda un poquito de administración sabe que esto iba a ocurrir”, reclamó.

Grau arremetió además contra la intención de la Intendencia de Asunción de adquirir un nuevo préstamo, dato confirmado por la dirección de Administración y Finanzas de la Intendencia. “El intendente está de vuelta en las andadas y pretende un préstamo de US$ 35 millones. Quiere seguir en la misma dinámica que nos llevó a esta quiebra, a las puertas de una intervención, que no puede derivar en otra cosa que la destitución”, expresó.

Grau se ratificó en la acusación de que el intendente Rodríguez viene presentando manejos financieros contrarios a la ley y citó los préstamos con tres entidades financieras, contraídos el año pasado. “La Ley Orgánica Municipal dice que cualquier contrato debe ser aprobado y homologado por la Junta Municipal. Acá no vino ningún contrato y esos préstamos son espurios”, remarcó.

El concejal se ratificó en la necesidad de que el intendente sea destituido, previa intervención. Esto es una bomba de tiempo y va a explotar en la cara de cada uno de los que estamos acá sentados. Aprobar un nuevo endeudamiento va a ser pasar a ser cómplices, no podemos permitir un solo guaraní más que se le entregue como deuda a esta persona", reclamó.

“Sería de locos aprobar otro préstamo”, dicen

El concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista), exlíder de la bancada oficialista, fue tajante al señalar que no acompañarán un pedido de préstamo en las actuales condiciones, en referencia con el pedido de intervención que pesa sobre la administración de Rodríguez.

“No podemos seguir fingiendo demencia. Óscar (Rodríguez) puede quedarse, la Municipalidad puede ser intervenida o puede haber un (intendente) interino. ¿Cómo si eso no está resuelto nosotros vamos a estar hablando de un déficit temporal de caja de G. 280.000 millones (35 millones de dólares) y entregarle a la actual administración y después resulta que él no es el que continúa?”, cuestionó.

“Acá lo más prudente sería que, una vez resuelto (el pedido de intervención), si se queda Óscar (Rodríguez), ya tenemos su planteamiento. Si viene el interventor, escuchémosle, si algún colega se queda como intendente, ¿tendrá un plan diferente o continuará con el (mismo) director (de administración y Finanzas)?, no sabemos”, agregó.

Esgaib lanzó fuertes críticas contra la administración de Rodríguez y señaló que ya el año pasado, por decisión de la Junta Municipal, se decidió no aprobar más bonos. Pese a eso, a mediados de año se aprobó un préstamo de déficit temporal de caja por G. 279.000 millones, sin que eso se vea reflejado en el mejoramiento de las recaudaciones. “La receta es siempre la misma, esperar que se vacíe la caja para solicitar de vuelta un crédito. Nosotros estamos totalmente locos si es que vamos a avanzar sobre esa posibilidad, mientras esto no se resuelva”, concluyó.

Cesación de pagos y pedido de préstamo

En una nota remitida a la Bolsa de Valores de Asunción S.A. y a la Superintendencia de Valores, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) comunicó el 27 de mayo que el pago que debía realizar en esa misma fecha sería “abonado en los siguientes 20 a 30 días corridos”. En la misma nota, Rodríguez reconocía que este hecho generará intereses moratorios para la comuna.

La comunicación se dio el mismo día en el que, ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal de Asunción, la Dirección de Administración y Finanzas de la Intendencia informaba de su intención de solicitar un nuevo préstamo multimillonario por US$ 35 millones. Aunque el pedido no fue formalizado aún, el concejal Grau advirtió de la intención de la Intendencia de lograr su aprobación lo antes posible.

ABC Color intentó obtener la versión del intendente, del jefe de Gabinete, Nelson Mora y del director de Administración y Finanzas, Fernando Chávez, pero no obtuvo respuesta. En tanto, el director de Asesoría Jurídica, Benito Torres, dijo que aunque no estaba en su campo, este tipo de pedidos “es algo normal. Lo que se está difiriendo a 20 o 30 días es por la estimación de los ingresos nomás. No es nada grave, es una cuestión netamente financiera, de estimación de ingresos y egresos”, señaló.

Este pedido de postergación de pago en el caso de los bonos, es una muestra de la crisis financiera de la comuna, denunciada por los concejales de la oposición y negada en reiteradas oportunidades por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Su administración admitió en febrero, por presión de una orden judicial, una deuda financiera de US$ 242 millones. Solo en emisión de bonos, de G5 a G9, la comuna debía entonces US$ 118 millones por el capital, además de otros US$ 98 millones en concepto de intereses. En préstamos bancarios, la Municipalidad debía en ese momento otros US$ 25,5 millones a tres entidades.