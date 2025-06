Asunción: vecinos piden declarar inconstitucional la “cuenta única” de Nenecho

Un centenar de comisiones vecinales de Asunción plantearon hoy una acción de inconstitucionalidad en contra de la ordenanza N° 175/18, que crea la “cuenta única” con la que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), justifica el desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, para gastos corrientes.

Enrique Wagener, vocero de la plataforma “Defendamos Asunción”, que nuclea a los vecinos, calificó a esta ordenanza como la “raíz de todos los males” en la administración municipal. “Se prostituyó el financiamiento de la Municipalidad de Asunción”, agregó.

Wagener dijo que, tanto la ordenanza como su reglamentación, aprobada por la resolución 2424/19 de la Intendencia, “son totalmente inconstitucionales, porque violan los principios del financiamiento público”. El vocero de la organización dijo que se utilizó esta ordenanza en contravención de lo que establece el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, al incluir el dinero proveniente de los bonos en la “cuenta única”.

“El artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece el orden de prelación de las leyes, es el que define que por encima de toda ordenanza está la ley. El intendente de Asunción está avasallando las ordenanzas, las leyes y la Constitución. Si la Junta Municipal no frena a este intendente, la ciudadanía lo hará”, dijo Wagener.

Reclaman medida cautelar

El vocero de la organización señaló que junto con la acción de inconstitucionalidad plantean una medida cautelar que suspenda la utilización de la figura de la “cuenta única” en la administración municipal.

“Nosotros pretendemos con esto que no se utilice más esa ordenanza y que empiecen a utilizarse cuentas específicas y no cuentas únicas. Además, la ordenanza de la cuenta única no es necesaria, ya tenemos en la Ley 3.966/10 - Orgánica Municipal- todo lo que es el ordenamiento de los municipios. También está la Ley 1.535/99 -de Administración Financiera del Estado-, en lo que refiere a las cuentas únicas y las cuentas específicas”, agregó.

Wagener señaló que “tanto el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) como los concejales están intentando hacer de presidentes y de Congreso Nacional. Ellos no pueden hacer ese trabajo y deberían atenerse a las leyes”, remarcó.

“Se acabó el bicicleteo”, dijo Wagener

Wagener reclamó que la administración de Rodríguez viene bicicleteando desde 2020. “Ya se acabó el bicicleteo, se le está soltando la cadena a este intendente y por eso está pidiendo un préstamo de US$ 35 millones. Nosotros estamos pensando en el próximo intendente. Puede ser que el que venga vuelva a utilizar la cuenta única. Nosotros queremos que se deje de utilizar esa figura”, agregó.

El vocero de los vecinos dijo que la acción de inconstitucionalidad es acompañada por representantes de los jubilados de la Caja Municipal. “Se viola el artículo 95 de seguridad social de la Constitución Nacional al utilizar los fondos de seguridad social también como un bicicleteo, en un manoteo a los recursos de estos jubilados”, dijo. “Con la cuenta única se están mezclando todo, los fondos de seguridad social y los fondos de los bonos para obras; se está mezclando todo por culpa de esta cuenta y esto tiene que acabar ya”, agregó.

Wagner denunció además que con la cuenta única, el intendente puede decidir autoritariamente a qué va a dar prioridad. Denunció, en ese sentido, una persecución a comisiones vecinales que acompañan a “Defendamos Asunción”, como represalia a la crítica. “Está haciendo favoritismo con las comisiones que acompañan”, remarcó.

El vocero de la plataforma ciudadana señaló que como organización piden la renuncia del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). “Tiene que entender que hizo mal su trabajo y tiene que renunciar, porque la intervención se viene y no es una cuestión política“, dijo.

Cesación de pagos y posible intervención

La semana pasada se conoció una nota remitida por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) a la Bolsa de Valores de Asunción y la Superintendencia de Valores, informando que prorrogaría el pago de las cuotas vencidas el 27 de mayo, por 20 a 30 días. El concejal Álvaro Grau (PPQ) calificó el hecho como una cesación de pagos y dijo que no solo estarían comprometidos los G. 15.123 millones que debían pagarse en esa fecha, sino que podría afectar al pago de G. 50.334 millones que la comuna debía abonar hasta el 21 de julio.

Al mismo tiempo, Grau denunció la intención de la Intendencia, de solicitar un nuevo préstamo bancario por US$ 35 millones -G. 280.000 millones-, a lo que calificó como una conducta conducente a la quiebra. Esta intención incluso recibió la negativa de concejales cartistas en la Junta Municipal, como Nasser Esgaib (ANR-cartista), quien dijo que “sería de locos” un nuevo endeudamiento. Esgaib afirmó que optaría por analizar la posibilidad recién una vez que se resuelva el pedido de intervención que pesa sobre la administración de Rodríguez.

En febrero de este año, la administración de Rodríguez había admitido, por presión de una orden judicial, una deuda financiera de US$ 242 millones. Solo en la emisión de bonos, de G5 a G9, la comuna debía entonces US$ 118 millones por el capital y US$ 98 millones por los intereses. En tanto, una deuda de US$ 25,5 millones seguía pendiente para un préstamo otorgado por tres entidades bancarias.

Sobre la administración de Rodríguez pesa además un pedido de intervención que estudian en la Cámara de Diputados, por el desvío de los G. 500.000 millones de bonos. El hecho fue denunciado por ABC y confirmado por la Contraloría General de la República, lo que derivó en una investigación penal. Además, el intendente está imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”. La Fiscalía calcula en este caso un perjuicio de G. 1.850 millones.