Nenecho culpa a la Junta de millonario pedido de préstamo de US$ 35 millones

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, responsabilizó a la Junta Municipal de haber recomendado el millonario préstamo de US$ 35 millones, solicitados por su administración con la excusa del “déficit temporal de caja”. “Fue recomendación de la Junta que iniciemos los procesos (...) porque, normalmente, en este periodo de tiempo ocurre la época de las vacas flacas”, justificó.

Rodríguez insistió en que el recurso de los préstamos no es exclusivo de su administración y que se trata de una cuestión cíclica. Dijo que el préstamo solicitado el año pasado, por US$ 40 millones, ya fue abonado en un 88%. “Está permitido y establecido en la ley”, remarcó.

El intendente de Asunción volvió a responsabilizar de esta situación a los contribuyentes, negando que la solución sea recortar gastos corrientes. “El principal problema es la baja recaudación. Si uno aumenta la recaudación, no va a tener inconvenientes en eso (pago de salarios). Dependemos de la voluntad del ciudadano”, agregó.

Rodríguez calificó como un tremendo perjuicio a la Municipalidad el que, según el, ocasionó la Contraloría General de la República al pedir la intervención de su administración. “Muchos contribuyentes (dicen), ‘ah, no, esto se va a intervenir, entonces no me voy a pagar’, pero los compromisos municipales no te dicen, ‘vas a tener una intervención, entonces podés esperar para pagarnos’”, reclamó.

No va a renunciar, dice Rodríguez

El intendente de Asunción negó que vaya a renunciar ante un eventual proceso de intervención, al que aseguró se va a someter si lo deciden los diputados. “Si así se decide, me voy a someter. Yo no tengo por qué renunciar. Yo estoy con mi conciencia tranquila”, dijo.

Con respecto a su eventual precandidatura para un nuevo periodo como intendente, negó que “esté pensando” en eso. “Ya no pienso en eso. Espero que el próximo que venga, el próximo intendente, veamos qué tan ‘astronauta’ es, porque va a sufrir en carne propia. Demasiado fácil es decir que Nenecho desvió...”, dijo.

Rodríguez volvió a insistir en que su administración es la que más invirtió en obras de infraestructura. “En eso, el tiempo y Dios me van a hacer justicia”, agregó.

Se defenderá ante los diputados

El intendente de Asunción señaló que asistirá a la sesión de la comisión especial de los diputados para estudiar el pedido de intervención, cuando se reúnan. “Nosotros vamos a ir, tengo entendido que esta semana se reúnen en la comisión y con mil gustos vamos a ir. Vamos a llevar todas las documentaciones, hasta lo que no nos piden vamos a llevar”, dijo.

Rodríguez se refirió a los señalamientos de legisladoras de la oposición, Johanna Ortega, Esperanza Martínez y Rocío Vallejo, y dijo que les entregará documentación “para que puedan opinar con propiedad, porque ellas opinan nomás. Le escuché a la diputada Vallejo decir que yo era un delincuente y tiene que demostrar eso, no puede escudarse en sus fueros”, dijo anunciando que analiza querellar a las legisladoras.

En entrevista con Canal 11, Rodríguez dijo que llevará la documentación para mostrar y “enseñar” a los legisladores cómo funciona la Municipalidad de Asunción.

Préstamo sin motivo, dijo Grau

En la última sesión de la Junta Municipal, el concejal Álvaro Grau (PPQ) había denunciado que el propio director de Administración y Finanzas de la Intendencia, Fernando Chávez, había anunciado a la comisión de Hacienda la intención de solicitar el millonario préstamo de US$ 35 millones bajo el argumento del “déficit temporal de caja”.

Grau había señalado que el pedido ni siquiera estuvo justificado y que representa casi el triple de lo que la comuna requiere para pagar sus deudas en lo que resta del año. El edil había reclamado también la legalidad de la comunicación del intendente a la Bolsa de Valores de Asunción y a la Superintendencia de Valores por la que anunciaba el retraso en el pago de intereses de los bonos por G. 15.123 millones, vencidas el 27 de mayo, sin la autorización de la Junta.

Además, había advertido de la posibilidad de que el retraso afecte además a cuotas de al menos hasta el 21 de julio, fecha hasta la cual hay intereses por más de G. 50.334 millones. Para Grau, las acciones del intendente configuran el delito de “conducta conducente a la quiebra”.

Basado en cifras entregadas a la Comisión de Hacienda por la Dirección General de Administración y Finanzas de la Intendencia, Grau dijo que, de aprobarse el préstamo, la deuda financiera de la comuna treparía a los US$ 255 millones.