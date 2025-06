Crimen de Fernanda Benítez impulsa a que estudiantes inicien campaña por mayor seguridad

Alumnos del colegio Saturio Ríos comenzaron una campaña en la que reclaman la falta de seguridad ante los constantes hechos de violencia que se vienen generando a nivel país.

El último caso, el de Fernanda Benítez, hace que salgan a las calles a exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que no se vuelva a repetir un hecho tan lamentable como este.

“La coalición por los derechos estudiantiles estamos haciendo un llamado nacional a todos los estudiantes del país para que se puedan unir a esta causa. Es inaceptable que los paraguayos no tengamos espacios públicos para utilizar después de las 18:00, que salimos a esperar los colectivos con miedo y que no podemos normalizar que el volver a casa sea una pregunta sin respuesta”, expresó Amira Castillo, alumna del Saturio Ríos

Seguidamente, explicó: “Esto lo iniciamos hoy en el colegio Saturio Ríos y esperamos que, pronto, más colegios del departamento Central se puedan unir, porque es importante que la voz estudiantil sea escuchada”.

En otro momento dejó en claro: “María Fernanda no murió por su culpa, no murió por culpa de sus padres, sino que murió por culpa de un Estado deficiente. Por una calidad de vida que no existe, por una inseguridad que nosotros permitimos que haya en el país y por otras circunstancias que constantemente nos están reprimiendo”.

“Es inaceptable que nosotros, al salir a las calles, tengamos miedo de que nos asalten o de que nos maten. Necesitamos mayor control policial en todos los aspectos. Necesitamos un sistema judicial que pueda llevar correctamente las denuncias que recibe el Ministerio Público”, remarcó.

“Ahora recién hablan de un proyecto para encontrar más rápido a las personas desaparecidas. ¿Cuáles son las prioridades de este Gobierno? ¿Realmente van a hacer algo para que este proyecto pueda dar a luz o vamos a seguir dejando que desaparezcan personas?“, concluyó.