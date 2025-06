Itá Pytã Punta: a 9 meses de alerta de derrumbe, Nenecho mantiene mirador en ruinas

El próximo lunes se cumplirán 9 meses desde que, ante la Junta Municipal, el Gabinete del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), alertara sobre el peligro de derrumbe del peñasco de Itá Pytã Punta. Pasado todo este tiempo, vecinos de la zona confirman que no hubo avances en el mantenimiento del mirador. La obra fue prometida con los bonos G7, emitidos en 2021 por G. 200.000 millones. De ese monto, G. 6.000 millones debían usarse para su restauración.

Mientras tanto, el conocido espacio público, ubicado en uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, se encuentra en estado calamitoso. ABC Color recorrió la zona y constató que los daños en la infraestructura siguen avanzando. Uno de los puntos más comprometidos es el muro perimetral del mirador, donde el suelo fue cediendo como consecuencia de la erosión. Enormes huecos se abren directamente al barranco y representan un gran peligro para los visitantes.

Lea más: Mirador Itapytãpunta: mejoras paralizadas por falta de aprobación de proyectos

Otro punto seriamente dañado es el puente que conduce a la escalera que utilizan los pobladores para descender hasta el río. El acceso prácticamente se sostiene solo, debido al derrumbe de sus soportes de hormigón. El mismo suelo del puente, que está prácticamente flotando en el aire, muestra rajaduras que anuncian un próximo derrumbe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a que el sitio está vallado, todos estos puntos se encuentran habilitados para el paso peatonal, sin advertencias de seguridad. Esto representa un peligro, no solamente para los pobladores, sobre todo para los más pequeños, sino también para los turistas que visitan el sitio, de gran belleza natural.

Municipalidad no volvió a aparecer

Juan Silva, uno de los más antiguos pobladores del lugar, reclama la ausencia total de la Municipalidad de Asunción. Recordó que el 15 de enero, tres meses después de la alerta de derrumbe, acudieron al sitio el jefe de Gabinete de la Intendencia, Nelson Mora, acompañado de concejales. Aquella oportunidad, en la que la Intendencia anunció que reculaba en su intención de desalojar a los pobladores, fue la última aparición de autoridades municipales en el lugar, contó Silva.

“Todo es una mentira y sigue la mentira, porque nadie viene a hacer los trabajos que ellos mismos prometieron. Acá los vecinos son los que pintan para ocasiones especiales, para que aunque sea cubran lo que ellos no vienen a remediar. Ni mantenimiento hacen por la plaza esta", criticó.

Lea más: Plantean ruta fluvial y terrestre para conectar Ita Pytã Punta con casco histórico y bahía

Silva contó que tras haberse paralizado la intención de desalojar a los pobladores, por presión de los vecinos, no hubo ningún avance. “Creyeron que la gente iba a aflojar, pero la gente se plantó”, agregó.

Silva reclamó la falta de sensibilidad de las autoridades y, en particular, del intendente. “No sé qué piensa este señor. Él pues no tiene a su madre y su padre ubicados en una zona como esta, por eso actúa de esta manera”, reclamó. Agregó que el atropello llegó a tal punto que se exigía a los pobladores desmontar sus propias casas y pagar por trasladarse, sin ninguna vivienda alternativa.

Sin seguridad ni limpieza

Juan Silva, poblador del barrio, contó que el lugar ni siquiera cuenta con seguridad permanente. Señaló que la Municipalidad puso a una persona a cargo del lugar, quien cumple un horario de oficina, de 9 de la mañana hasta el mediodía. En las horas más delicadas, la tarde y la noche, el sitio permanece sin custodia.

Silva señaló que la presencia de vecinos en el sitio desalienta la aparición de inadaptados y delincuentes, pero que el mayor temor es la inseguridad física de los visitantes ante la falta de una correcta señalización de los lugares más peligrosos.

Lea más: Itá Pytã Punta: Nenecho recula en intención de desalojo y ahora su gabinete habla de mesa de trabajo

La limpieza es otra deuda de la comuna con el emblemático mirador y con el barrio en general, cuenta el vecino. “Nosotros mismos, cuando está un poco sucio, agarramos la escoba y hacemos la limpieza”, dijo y denunció que, semanas atrás, la Municipalidad quiso adjudicarse la limpieza que hicieron ellos mismos.

“Un sábado se limpió todito y el domingo aparecieron para limpiar supuestamente y embanderarse, eso es injusto. ¿Por qué no traen gente en la semana para que hagan la limpieza?“, cuestionó.

Obras no están y dinero tampoco

En 2021, el intendente de Asunción emitió los bonos G7 por G. 200.000 millones. La emisión incluía en su plan de inversión, unos G. 6.000 millones para la restauración del mirador de Itá Pytã Punta. Los trabajos no se hicieron y para 2023, la Municipalidad solicitó más dinero para encarar el proyecto.

ABC denunció en marzo de 2024 que el dinero ya no estaba en las cuentas bancarias correspondientes a los bonos. En junio de ese mismo año, la Secretaría Nacional de Cultura informó a la Municipalidad que el espacio es patrimonio paisajístico de la ciudad, por lo que no podía intervenirse. Pese a servir de justificación para no encarar las obras, el dinero tampoco fue redireccionado, como sí ocurrió, por ejemplo, con los G. 18.000 millones que debían ir a la reparación de la Estación de Buses de Asunción, que fueron destinados a la reparación de calles y avenidas.

Lea más: Itá Pytá Punta: pese a emergencia, puertas del mirador siguen abiertas

En enero de 2025, por insistencia de la Junta Municipal de Asunción, se conformó una mesa de trabajo conjunta entre la Intendencia y los concejales que visitaron el sitio. Frente a la presión de los vecinos, Nelson Mora, jefe de Gabinete de la Intendencia, confirmó la reculada en la intención de desalojo de unas 20 familias del lugar y la anulación de una resolución que lo ordenaba. Tras ese episodio, la mesa de trabajo no volvió a ser convocada.

ABC intentó obtener la respuesta de las autoridades municipales, en particular de la directora general de Obras, Mirtha Acha y del director de Obras, Antoliano Benítez, pero no obtuvo respuesta a las llamadas y mensajes. Tampoco contestó a las llamadas el jefe de Gabinete, Nelson Mora.

Bonos desviados y pedido de intervención

El año pasado, ABC denunció que la administración de “Nenecho” Rodríguez habría desviado en total unos G. 500.000 millones de bonos que eran para obras. Esto lo confirmó la Contraloría General de la República que, por un lado, derivó el caso a la Fiscalía, donde se investiga. Por otro lado, la Contraloría pidió, en base a esta y otras irregularidades, la intervención de la Municipalidad de Asunción, lo que actualmente analizan en Diputados.