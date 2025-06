¿Luis Bernal, intendente de Asunción? Ya hablan de reemplazante de “Nenecho”

Ante la presentación del pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción, opositores e incluso desde el sector del cartismo afirman que Honor Colorado le habría soltado la mano a Óscar “Nenecho” Rodríguez. Eso implicaría la posibilidad de que el intendente llegue a ser destituido y quedaría vacante el cargo.

Luis Bernal fue elegido concejal de Asunción pero solicitó permiso para asumir el cargo de presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Algunos sectores afirman que su nombre está sonando fuerte como posible candidato del cartismo para ocupar el puesto de Nenecho.

Lea más: Intervención a Nenecho en Asunción: Reuniones serán transmitidas

Al respecto, Bernal respondió: “Nunca recibí ningún tipo de ofrecimiento, ni planteamiento ni suposición. Ni un tipo siquiera de análisis de lo que pasaría con todo este tema de la intervención”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que él es concejal con permiso hasta el 2026. Explicó que, en caso de que quede acéfala la Intendencia, los concejales deben votar para elegir a un edil que ocupe el cargo para terminar el periodo lectivo. El voto es secreto.

Consultado con respecto a si considera que Nenecho debe renunciar, respondió que él como abogado considera que se deben respetar todos los plazos de todos los procesos, como lo es una intervención. “Hay que escucharle a las partes, al órgano acusador, se deben analizar todas las causas y ver. Se debe respetar la institucionalidad y el debido proceso, tengo entendido que el intendente iría mañana ante Diputados. A partir de ahí, los diputados tendrán la última palabra sobre si procederían o no los pedidos de intervención”, manifestó.

Lea más: Intervención en Asunción: Cartista es presidente de comisión especial

¿Aceptará ser intendente de Asunción?

El presidente de la Essap manifestó que aceptará cualquier desafío que le propongan desde su movimiento político. Es decir, sin confirmarlo textualmente, dio a entender que tomaría la intendencia en caso de que lo convoquen.

Dijo que “todos queremos jugar con el número 10 en el equipo”, pero que depende del “director técnico”.

“Si eventualmente me llaman para ocupar cualquier tipo de espacio en nombre del movimiento o ser candidato para cualquier candidatura, ya sea concejal o intendente, la última palabra no la tengo yo, la tiene el movimiento. Me considero un hombre del equipo por más que muchas veces uno tenga el itinerario trazado. Yo me siento en condiciones de ocupar cualquier espacio administrativo o político que me toque ocupar“, declaró en contacto con ABC Cardinal.