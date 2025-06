Paraguay puede ser campeón del mundo, dijo el presidente Peña en Encarnación

El primer mandatario hizo referencia a la excelente campaña de la Selección Nacional en la clasificatoria de cara al Mundial de fútbol a ser celebrada en Norteamérica en 2026. Santiago Peña refirió que no solo confía en la clasificación, sino que esta selección hace soñar con ser campeones del mundo.

Las declaraciones las realizó durante un extenso discurso en un acto de entrega de aportes del Gobierno Nacional, celebrado en Encarnación. El evento tuvo lugar en el polideportivo de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

“No puedo no mencionar la gran felicidad que tenemos todos de haber celebrado ayer una victoria más de la Albirroja; de una Albirroja que no le ganaba a Uruguay desde hace cerca de 15 años; una Albirroja que le ganó a Brasil, que le ganó a Argentina —el último campeón del mundo—, y que hoy ya no nos ilusiona solamente con clasificar a un Mundial después de 16 años; hoy nos ilusiona que los paraguayos podemos ganar el Mundial”, afirmó.

También dijo: “Ustedes me dirán que usted está loco; no; métanse en su cabeza: Paraguay puede ser campeón del mundo”.

Recordó y elogió la conferencia de prensa del director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien para él es un ejemplo. “Él da una clase magistral cada conferencia”, refirió.

Referencia a la política

El Presidente aprovechó la ocasión para hacer una analogía con la política. Refirió que su mensaje es el de la unidad aunque también dijo que es válida la rivalidad, más aún en el contexto político de las elecciones venideras.

Explicó que deberíamos ser como la selección, en la que todos, incluso los que no entran a la cancha, colaboran con el equipo.