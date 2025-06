Seguimiento de desaparecidos: Riera reconoce falencias y promete revisar protocolos policiales

El ministro del Interior, Enrique Riera, se refirió este jueves al caso de la adolescente María Fernanda Benítez, víctima de un presunto feminicidio en la ciudad de Coronel Oviedo, y aseguró que, desde el punto de vista policial, la respuesta fue rápida, aunque lamentó profundamente el trágico desenlace.

“El caso de María Fernanda es un dolor inmenso. Todos los que somos padres nos ponemos en su lugar”, expresó Riera, al tiempo de confirmar que, cuando se denunció su desaparición, ya habían transcurrido 27 horas. Según el informe forense del doctor Pablo Lemir, la adolescente habría sido asesinada el mismo día de su desaparición.

El ministro destacó que, tras la denuncia, se procedió con rapidez: “Se realizaron interrogatorios, se rodeó la casa del presunto responsable y se consiguió el allanamiento que permitió el hallazgo del cuerpo. Pero, lamentablemente, ya era tarde”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Desaparecidos: se denunciaron 800 casos y la Policía no hace seguimiento

Más de 400 casos de desaparecidos pendientes

En otro momento, Riera abordó los datos proveídos por el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional, que indican que existen aproximadamente 450 casos de personas desaparecidas aún pendientes. Al respecto, reconoció que desconocía los detalles de la situación y anunció que solicitará un informe urgente al comandante de la Policía Nacional.

“Creo que tiene que haber, si no un detective por caso, al menos grupos asignados según criterios regionales u otros parámetros. No se puede dejar casos pendientes. Además, no cuesta nada llamar a los familiares o a quienes denunciaron para verificar si la persona retornó o no. Así podríamos reducir esos números. No tiene mucha lógica que sigan figurando como desaparecidos si ya volvieron y nadie lo reportó”, cuestionó.

Riera aseguró que mantendrá una conversación con el comandante policial “a primera hora” para esclarecer estos puntos y revisar los procedimientos actuales.