Peña lanza cultivo de papa y le recuerdan promesa de asfaltado la Colmena–Ybytymí

Durante el acto, que se desarrolló en la plaza Kunito Miyasaka de este distrito, el mandatario destacó la importancia de la tierra paraguaya como uno de los principales activos del país: “La gran riqueza del Paraguay, aparte de su gente, es la tierra”, subrayó, agregando que la agricultura y la ganadería no son una debilidad, sino una fortaleza.

El presidente insistió en que el desarrollo rural debe ir de la mano con una política de Estado basada en la inversión, la tecnificación y el trabajo en equipo. En ese sentido, remarcó: “No hay equipo que pueda ganar si no trabaja en equipo, y eso también vale para el país. Cuando los paraguayos nos unimos, no hay nada que no podamos alcanzar”.

Peña también reconoció las deficiencias estructurales y administrativas que históricamente han frenado al sector, pero enfatizó que su gobierno apuesta por la acción concreta: “Ya las excusas están de más. Hoy queremos acciones, hechos, no palabras”, dijo, recordando que muchas veces, en nombre de los pobres, “ya se robó mucho en Paraguay”.

En el evento se destacó la entrega de herramientas, semillas y maquinaria agrícola, con el objetivo de aumentar la productividad de los pequeños y medianos productores. “Hoy venimos a sembrar esperanza para un futuro mejor”, expresó Peña. Uno de los grandes objetivos del Gobierno es duplicar la superficie de siembra de papa, de 600 a 1.200 hectáreas, y alcanzar la autosuficiencia en el consumo interno, con miras a la exportación.

Peña ve a un Paraguay que quiere progresar

El presidente celebró los avances ya registrados en exportaciones agrícolas, como el envío reciente de tomates a la Argentina, tras 40 años sin hacerlo, y resaltó el papel de instituciones como el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), junto con iniciativas como el programa “Hambre Cero”, que promueve el consumo de productos de la agricultura familiar en las escuelas.

Peña dijo estar emocionado porque ve “a un Paraguay que no se rinde, un Paraguay que quiere progresar”. Anunció que La Colmena recibirá visitas internacionales en 2026, con motivo del 90° aniversario de la inmigración japonesa, y aseguró que el distrito tiene potencial para atraer agroindustrias.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el bienestar de los adultos mayores y la expansión del programa de pensiones. Cerró su discurso con una mirada al futuro: “Quiero volver el año que viene y ver los resultados de este esfuerzo. Quiero soñar en grande: ver papa paraguaya embarcada al mundo”.

Intendente pidió a Peña cumplir compromiso de asfaltado

El intendente del distrito, Sergio Galeano (ANR), señaló que la producción de papa beneficiará a más de 300 familias en el distrito y a unos 1.700 productores a nivel departamental, destacando la dignidad de trabajar por el bienestar de los productores.

Durante su discurso, el ejecutivo municipal expresó al presidente Peña que los productores de la región son profesionales en el cultivo de papa y cebolla, pero necesitan un precio justo por sus productos. “El productor del departamento de Paraguarí nunca pide condonación de deuda, sino un precio justo”, manifestó.

Asimismo, recordó al mandatario su promesa electoral con el sector productivo de la zona: asfaltar los 20 kilómetros del tramo Ybytymí–La Colmena, para facilitar la comercialización de los productos. También solicitó la instalación de maquiladoras y más industrias, señalando que “no podemos depender exclusivamente de la agricultura”.

Productores piden cámara refrigeradora y control del contrabando

En representación de los productores, el agricultor Heriberto Colmán valoró la presencia de las máximas autoridades del departamento y del país. Indicó que se entregarán semillas a casi 400 productores, y que el proyecto se viene trabajando desde enero con autoridades del MAG y la DEAG.

Colmán destacó la importancia de mejorar aspectos organizativos e institucionales, y pidió mayor control del contrabando, ya que afecta directamente al cultivo de papa y cebolla, principales rubros de la zona. “Necesitamos medidas para comercializar nuestros productos de forma justa”, expresó.

También recordó que la producción de papa se reactivó después de 30 años y que, gracias a una mejor planificación, este año será más productivo. Mencionó la importancia de contar con maquinaria, caminos adecuados, preparación de suelos y centros de acopio.

Finalmente, compartió el anhelo de extender la temporada de cultivo de papa, proponiendo la instalación de cámaras refrigeradoras para conservar las semillas y así lograr una producción continua de junio a diciembre.